Jupiter llegó a la Tierra... la trajo Ashley Tisdale

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Ashley Tisdale dio la bienvenida a su primera hija y el nombre elegido sí que es original: Jupiter Iris French.

"Jupiter Iris French llegó a la tierra el 3.23.21", publicó la estrella de High School Musical sobre una foto en blanco y negro de las manos de la pequeña que nació el martes.

Tisdale, de 35 años, casada con Christopher French, anunció su embarazo en el mes de septiembre.

Ashley y el músico Christopher French están juntos desde 2012, se comprometieron el 8 de agosto de 2013 y se casaron el 8 de septiembre de 2014.

De ella. Ashley Michelle Tisdale, su real nombre, se dio a conoer por interpretar a Sharpay Evans, la antagonista principal de la serie de películas de Disney "High School Musical"; por interpretar a Maddie Fitzpatrick en la también serie de Disney "The Suite Life of Zack and Cody"; y por ser la voz original del personaje Candace Flynn en la serie animada de Disney Channel "Phineas y Ferb".

En 2007 inició su carrera musical con el lanzamiento de "Headstrong", luego grabó otro disco y en 2019 volvió a la música con "Symptoms".