Bárbara Bermudo recuerda en Telemundo momentos dolorosos de su salida de Univisión

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Cuatro años después de su salida de Univisión, Bárbara Bermudo ya está en capacidad de hablar sobre el tema. Sin dolor. Sin rencor.

En enero del 2017, la presentadora estelar del programa "Primer Impacto" salió de Univisión, luego que la cadena hispana decidiera no renovar su contrato, luego de 15 años en la cadena hispana.

"Yo en ese momento me molesté y como que vi culpable a todo el mundo", afirmó esta semana en declaraciones al programa "Al Rojo Vivo", que se transmite por Telemundo.

Luego agregó: "Fue una reacción humana y poco a poco cuando fui entendiendo y viendo cómo mi vida iba evolucionando me di cuenta por qué me voy a desaparecer así de la vida de tantas personas si ellos no tienen la culpa. Hoy día hablo con muchas excolegas, son mis amigas, fueron las que se quedaron ahí a pesar de que yo les colgaba el teléfono".

La salida de la puertorriqueña de Univisión dejó a mucho sorprendidos, debido a la popularidad de la periodista.

Sin embargo, lo que consideró en ese momento "un golpe duro" resultó beneficioso para la familia.

"A veces no entendemos los cambios que suceden en nuestra vida y quizás los vemos como algo negativo, pero Dios torna todo para bien y es el cambio que yo necesitaba para ver a mis hijas crecer, estar presente en sus vidas y más en este tiempo tan complicado de crianza", comentó.

Bermudo está casada con Mario Andrés Moreno, con quien tiene tres hijas.