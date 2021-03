Carlos Martínez, el estilista detrás de la imagen de Chelsy y La Ross María

Santo Domingo, RD

El estilista y asesor de moda Carlos Martínez se ha convertido en uno de los más solicitado en la industria del entretenimiento, estando detrás de esos ´looks´ que han marcado un antes y un después para algunas de las nuevas estrellas de la música.

Su trabajo se identifica en figuras de las diferentes áreas del espectáculo como, la actriz y cantante Chelsy en su más reciente propuesta junto a Nino FreeStyle "Infelices", donde la audacia en el uso del color y lo ligero de los elementos, determinó “eso" que enamoró a todos.

Asimismo, con la artista La Ross, el concepto provenía de lo romántico, tal como ella misma es, siendo seleccionada justo esa imagen para el reciente cover de "All new releases by latin artist" de Spotify.

Martínez ha creado una mancuerna de trabajo ideal con fotógrafos, diseñadores y maquillistas que le permiten ir tras esa imagen perfecta e irrepetible que cada personalidad merece, haciendo honor a su esencia en cada elección, lo que conquista de inmediato a su audiencia por reflejar eso que a cada quien le hace único y que va por encima de cualquier tendencia.

Su marca personal "CM", la que apenas se lanzó en agosto del pasado año, ha trascendido al ámbito internacional de tal manera que decenas de personalidades han recurrido a su talento, como son como Rashel Díaz, Ana Patricia Gómez, Francisca, Laura Bozo, Arcángel, Daniel Sarcos, entre muchos otros, que no dudan el poner en las manos de Carlos sus ideas para que se hagan realidad.

Para él es de gran orgullo además (y sobre todo) poder ver nacer a importantes talentos que nos ponen en alto y perfeccionan nuestra propuesta musical, y ser parte de ello conceptualizando su imagen, y haciendo factible su proyección a través de su trabajo.