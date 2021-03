Problema entre Marjorie de Sousa y Julián Gil “salpica” a Francisca Lachapel

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Las diferencias entre Julián Gil y Marjorie de Sousa parecen no tener fin y ahora han salpicado a la presentadora dominicana Francisca Lachapel, quien emitió un comentario en defensa de la actriz y Gil le respondió deseándole que ojalá nunca le toque vivir lo que le está pasando a él.

“Lo que sí yo creo es que ya Julián debería de parar de hablar de Marjorie (…) Además que yo recuerde ella ha seguido su camino y yo no la he visto nunca diciendo nada más que tenga que ver con el padre de su hijo”, fue parte del comentario que hizo la oriunda de Azua en el programa “Despierta América” mientras daban su opinión sobre una entrevista que dio Julián Gil, donde dijo que Marjorie debería de ir a terapia psicológica para que lo deje convivir con su hijo.

Ante el comentario de la dominicana el actor argentino no se quedó callado y le respondió en las redes sociales del programa de Univisión, pero según él, lo restringieron y tuvo que publicar el comentario en las historias de su Instagram.

El galán de telenovelas dijo que Francisca debe estudiarse bien el caso antes de hablar y le recordó las veces que su expareja ha hablado mal de él delante de las cámaras.

“Se te olvidó que me acusó de narcotraficante, de tratar de envenenar a Matías en el centro de convivencias, de drogadicto, de violento, de alcohólico… se te olvidó que un día frente a toda la prensa incluyendo las cámaras de ustedes (Despierta América), me acusó de intento de secuestro ¿sigo?”, dijo el también conductor. Y le preguntó a Francisca: “¿Estás segura que ella no habla mal de mí?”.

El actor, quien se encuentra grabando la telenovela “¿Qué le pasa a mi familia?” recordó que recientemente la villana de “Gata Salvaje” dijo en una entrevista que su hijo está bien porque ella se encarga “dando a entender que el papá hace falta”, expresó.

Por último, Gil le deseó a la presentadora dominicana que ojalá no le pase lo que él está viviendo en esta situación.

“Te mando bendiciones y ojalá no te toque vivir algo parecido… Ojalá nunca sientas el dolor de un padre o una madre victima de alienación parental. Ojalá tu hijo si pueda crecer con la presencia de su papi siempre”, manifestó Julián.

Los usuarios también se fueron en contra de la dominicana y apoyaron al actor.

Gil dijo que estaba dispuesto a ir a terapia con tal de recuperar a su hijo, pero que quien cree que debe tomarla es la madre de infante, ya que es ella la que no deja que vea a su padre.

Se recuerda que los artistas han vivido una batalla por la custodia de su hijo. Julián ha acudido al Centro de Convivencia de gobierno para pedir asesoría, pero hasta ahora la actriz es quien tiene la patria potestad del menor.