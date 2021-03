Cardi B logra otro récord al llegar al número 1 en Billboard Hot 100

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Con el tema "Up", que hace una semana interpretó en los Premios Grammy, la rapera de origen dominicano Cardi B logró un nuevo récord al llegar por quinta vez a la posición número 1 del Hot 100 de Billboard.

Su reacción fue de júbilo: “¡Quiero que Dios venga a verme en mis sueños cuando tome mi siesta hoy para poder besar sus pies y decirle cuánto lo amo! Yoooooo mierda es increíble yoooooo. No tengo palabras. En realidad, tengo muchas palabras, pero no puedo escribirlas todas ¡¡¡NÚMERO 1 !!!!!".

Cardi, de 28 años, es la primera rapera en tener dos números uno en esta categoría sin la colaboración de ninguna otra artista.

Además, tiene otras cinco canciones que han llegado al Hot 100, entre ellas "Bodak Yellow" en 2017, "I Like It" con Bad Bunny y J Balvin en 2018, "Girls Like You" con Maroon 5 en 2018 y "WAP" con Megan Thee Stallion en 2020.

Hace una semana, obtuvo un récord que, según sus palabras, le cambió la vida. Ella se convirtió en la primera rapera en ganar un premio de la Recording Industry Association of America (RIAA).