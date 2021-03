Miralba Ruiz está de acuerdo con dos de las tres causales y en la tercera se declara neutral

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo. RD

La comunicadora Miralba Ruiz se manifestó de acuerdo en la despenalización del aborto en al menos dos de las tres causales que se discuten y que mantiene dividida a la sociedad dominicana entre los “pro-vida” y los “pro-elección”.

Miralba, madre de dos hijas, primero, dejó claro que quienes hayan asumido la responsabilidad de tener relaciones sexuales tienen que asumir, de igual forma, las consecuencias.

“No estoy de acuerdo con que se utilice como un método contraceptivo. En ese sentido no estoy de acuerdo con el aborto en ese aspecto”, puntualizó previo a explicar sobre las circunstancias en las que está de acuerdo con el aborto.

Sobre la causal 1, Miralba explicó que ante un embarazo de riesgo de vida para la mujer, éste debe ser interrumpido.

“Estoy de acuerdo porque en este caso la prioridad debe ser la persona que daría feliz término a un embarazo, es decir sin madre no hay bebé, y pienso que, además, que biológicamente somos tan distintas, que encerrar a un mismo lugar todos los embarazos de todas las mujeres, con todas las condiciones biológicas posibles es una injusticia”, manifestó.

En cuanto a la causal 2, cuando un embarazo es incompatible con la vida, dijo que en este punto ha habido muchas tergiversaciones.

Miralba explicó que no son niños con dwon, autismo ni con ninguna condición con la cual puedan vivir. “Se trata de embriones o fetos con condiciones anatómicas que no puedan vivir ni dentro ni fuera del útero de la madre, que esta pueda decidir si quiere o no continuar con el embarazo, a pesar del riesgo de salud que esto tiene”.

Para Miralba la causal 3 es la más controversial, ya que incluye el incesto o violación. Además dijo no es quién para decidir lo que otro debe o no puede hacer en esos casos.

“En esa causal mi postura es neutra porque solamente una mujer puede imaginar el horror que debe ser vivir a una violación, y no hablemos de los casos incestos que una aberración, pero el caso de una mujer violada, que es un embarazo que no buscó ni consensuó, si esa mujer tiene los requerimientos psicológicos espirituales para mantener ese embarazo, mi respeto y mi apoyo para ella, pero si esa mujer entiende que es emocionalmente insostenible para ella, cargar nueve meses con el recordatorio de un acto violento, si esa mujer decide que ella no puede con eso, la apoyo y mi respeto para ella”, subrayó.

Por más de dos décadas se ha discutido la inclusión en el Código Penal de tres causales para la interrupción del embarazo. Sin embargo, la “lucha por la decisión de la mujer” continúa enfrentando a los “pro-vida” y los “pro-elección”.

República Dominicana es una de las seis naciones en el mundo donde se criminaliza el aborto en cualquier circunstancia.

Otros comunicadores y actrices se han referido al debate.

Hony Estrella y Judith Rodríguez fueron parte del concierto denominado “Las causales van”, donde asistieron para apoyar este tema.

“Mi vida no la va a decidir nadie, mucho menos un grupo de gente tibia y cobarde que cambia su discurso a favor de cómo esté el viento”, dijo Hony.

“Por justicia, por derecho, por ellas, por nosotras, por todas, con sororidad #lascausalesvan”, expresó Rodríguez.

La comunicadora Gabi Desangles también se mostró a favor del aborto en sus tres causales: “Yo soy pro tres causales Entiendo que yo como mujer debo de tener derecho sobre mi cuerpo porque este cuerpo es mío y así como yo decido si salir a la calle, trabajar… yo debo tener derecho sobre cosas básicas de mi cuerpo”.

+ En contra de las causales

La cantante y diputada por Santo Domingo Este, Juliana O’Neal, se declaró en contra del aborto en sus tres causales.

“Estoy en contra del aborto, totalmente”, dijo la merenguera a las cámaras de Telemicro durante el acto de cierre del primer congreso “Profesor Juan Bosch” celebrado por el partido Fuerza del Pueblo este domingo en el Palacio de los Deportes.

Asimismo, su colega la diputada y exbailarina Betty Gerónimo reafirmó que está a favor del derecho a la vida por ser “el único derecho constitucional”.

La diputada del Partido Revolucionario Moderno por Santo Domingo Norte alegó que no se le puede quitar el derecho a la vida a un niño, solo porque traiga defectos o porque haya sido producto de una violación.

“Un aborto no le quita de la cabeza que fue violada, o sea, el trauma que queda postaborto es peor”, manifestó Gerónimo.

Betty puso como ejemplo a sus dos hijos. Reveló que el primero supuestamente venía con una hidrocefalia, mientras que el segundo tenía problemas cardiacos, en cambio, hoy cuenta “con la bendición más grande de su vida”.