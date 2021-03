La oposición de Eddy Herrera a las tres causales y la respuesta de Chanel Rosa

Santo Domingo

El cantante Eddy Herrera se opone a la aprobación de las tres causales del aborto y como ejemplo citó las intenciones que tuvo a los 22 años de que su pareja de entonces abortara su primera hija, lo que no ocurrió.

“El Galán del Merengue” dijo que ese es un tema complejo, delicado, pero abortar una criatura es algo terrible.

Al ser entrevistado en el programa Anibelca Rosario "Más Cerca", el merenguero dijo que su pareja se negó a la insinuaciones de que abortara y hoy su hija tiene 33 años y le ha dado tres nietos. En torno a las preguntas de que si se opone a las tres causales respondió :”Pienso que sí, porque ¡oh Dios mío una criatura!.

A raíz de la posición del intérprete de “Demasiado niña”, se produjo la reacción de Chanel Mateo Rosa Cupany, exdirector del Servicio Nacional de Salud, quien explicó que el caso que citó Herrera es diferente a las tres causales.

“Eddy Herrera está en contra de las tres causales porque le propuso a la madre de su primera hija abortar y ella no quiso. La vida de ella no estuvo en peligro, no había incompatibilidad con la vida y el embarazo no fue consecuencia de una violación. Él jura que entiende”, escribió el doctor Rosa Chupany en su cuenta de Twitter.

Las tres causales que buscan ser aprobadas en el Código Penal son estas tres citadas por el exdirector del SNS.

El tema de las tres causales ha suscitado la posición encontradas de distintas personalidades entre ellas políticos, incluso de un mismo partido, artistas, comunicadores y otros.

Otro caso que ha generado controversia fue la posición del merenguero Héctor Acosta “ El Torito”, quien defiende las tres causales y llegó a llamar a las iglesias incitadoras de la violencia por su llamado a manifestación contra el aborto. Esto provocó la respuesta del obispo de la Diócesis La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, quien le dijo al senador que “el crimen del aborto” es un tipo cavernario de violencia y que la iglesia lo que hace es defender la vida.

Luego “El Torito” le pidió perdón a las iglesias.