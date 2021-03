Amanda Mena: “Quiero venir al país y hacer música para que me conozcan”

Pachico Tejada

Santo Domingo

La joven cantante Amanda Mena ha hecho historia en American Idol al tener la audición más corta de toda la trayectoria del concurso que busca talentos musicales.

Katy Perry, Lionel Ritchie y Luke Bryan eran los jurados que valoraron la actuación de Mena, quien interpretó su emotiva versión de la canción “Golden Slumbers”, de The Beatles, enviándola enseguida al American Idol 2021 Hollywood Week, que inició ayer en Los Ángeles.

“Me quede muy sorprendida y como en shock. Me dijeron que nunca habían hecho algo así, asi que el reconocimiento es doble”, ha dicho Amanda Mena, quien ahora tiene 18 años, pero que lleva desde que era una niña en el ojo del público, cuando a los 11 años, ganara el show de talentos La Voz Kids.

De ahí pasaría, cuatro años más tarda al America’s Got Talent, donde obtuvo el Golden Buzzer, pasando a la semifinal la semifinal de ese certamen.

Al dar estos pasos, muchas puertas se le abrieron, y esta nueva aventura que recién inició ayer, es una de ellas. Es lo que considera la joven artista nacida en Boston, Massachusetts, de padres dominicanos.

En esta actividad, llamada por los que participan como “La semana del infierno”, tendrá que enfrentarse a cientos de jóvenes cantantes, en un concurso en el que tendrá que mostrar el concepto de artista que quiere ser, el género que le gusta y la forma como se venderá al público. “Estoy preparada, mental, fisica y vocalmente”, dice, con la misma firmeza con la que encara los escenarios.

Sobre todo cuando le toca interpretar alguna canción de soul o rhythm and blues, géneros en los que pone el alma, ejemplo de ello su actuación cuando obtuvo el mencionado Golden Buzzer, con la canción “You make me feel like a natural woman” (coescrita por Carole King y Gerry Goffin) y que grabó Aretha Franklin. “Poder estar en un escenario y conectar con las personas, eso me llena completamente, es algo hermoso” expresa.

Pero, porque prefiera los mencionados estilos musicales, no limita la amplitud de su abanico de posibilidades, pues Mena no quiere ser considerada una cantante de un solo género. “Me gusta la música latina, lo urbano, quiero ser una artista versátil, no quiero quedarme cantando baladas, o salsa; es muy importante poder estar en todos los géneros”, asegura, quien ha tenido la oportunidad de navegar en diferentes ritmos.

Por eso no es extraño que esté promocionando el tema “El destino”, un single de música urbana en el que hace dúo con el dembowsero El Fecho.

Esta es una manera de que, aunque la mayor parte de su vida la ha llevado en Estados Unidos, se siente dominicana, por lo que quiere darse a conocer aquí, aunque sus ojos miren al exterior también. “Quiero venir al país y hacer música para que me conozcan”, comenta, ya que siente que es una obligación hacer carrera en una tierra que considera suya.

Admiradora de mujeres fuertes de la música, como Whitney Houston, Beyonce o Lady Gaga, entiende bien que el mundo del espectáculo está lleno de mentiras y engaños, y que el sexo femenino lo tiene más complicado todavía. Pero por suerte se hace acompañar de un equipo que encabezan sus padres, y a quienes agradece el momento de despegue de una carrera que puede llegar lejos.

Esto no ha sido así para varios de sus compañeros de concursos, muchos de los cuales han tenido que abandonar sus sueños de ser estrella de la música, algo que Amanda Mena va toreando poco.