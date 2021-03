Peleas en la historia de la música moderna

EFE

Estos son algunos de los conflictos más sonados surgidos en la industria musical moderna, a veces tan famosos como las canciones de sus protagonistas.

En la historia de la música moderna hay bandas y cantantes históricos, fama, dinero y también drama. No es inmune al conflicto y, a lo largo de los años, ha habido peleas y desavenencias entre diferentes formaciones o cantantes, pero también dentro de las propias bandas, entre sus integrantes. Reproches, broncas, salidas de tono e incluso, en alguna ocasión, acusaciones de complicidad en un intento de asesinato.

LENNON VS McCARTNEY

Paul McCartney y John Lennon formaron parte de una de las bandas más famosas de la historia, The Beatles. Además de compañeros fueron amigos, hasta que las diferencias creativas y la lucha por el dominio acabo por hacer saltar todo por los aires en 1970.

En 1971, en una entrevista en Rolling Stone, el periodista le preguntó a Lennon qué sintió al ver “Let it be”. “Esa película fue montada por Paul para Paul. Esa es una de las principales razones por las que terminaron The Beatles. No puedo hablar por George, pero sé muy bien que nos hartamos de ser los acompañantes de Paul”, dijo.

La rivalidad continuó y los reproches surgieron en forma de canción: “Too many People”, dedicada, supuestamente, a Lennon y Yoko Ono, por parte de McCartney. “How do you sleep?” fue la respuesta de Lennon.

Hubo lugar para la reconciliación antes de que el compositor de “Imagine” fuese asesinado en 1980. “Realmente, hubiera sido un dolor para mí si no nos hubiéramos reunido. Fue tan hermoso que lo hiciéramos, y verdaderamente me da algo de fuerza saber eso”, dijo McCartney al hijo de Lennon, Sean, en una entrevista.

AXL ROSE VS SLASH

En 1991, hubo una escalada de las tensiones entre los dos líderes de facto de Guns N’ Roses, Axl Rose, vocalista, y Slash, guitarrista. La razón, según publica Rolling Stone, apuntaba a la colaboración de Slash en la canción de Michael Jackson “Black or White”.

Por aquel entonces ya habían surgido acusaciones de pederastia contra Jackson y Rose, que había sufrido abusos por parte de su padre cuando era pequeño y vio en la colaboración de Slash, según dijo su manager, una especie de traición.

Ese mismo año, Rose se vengó cuando la banda grabó una adaptación de “Sympathy for the Devil” de los Rolling Stones dejando fuera al guitarrista.

La cosa empeoró cuando Rose se hizo con la propiedad legal del nombre del grupo. En 1996, Slash emprendió su carrera en solitario.

El vocalista dijo que lo había despedido. Según cuenta Rolling Stone, no se hablaron durante años. La tensión era evidente y la reconciliación parecía no ser una opción hasta que, en 2016 y contra todo pronóstico, Slash volvió con la banda para algunos conciertos.

GUNS N’ ROSES CONTRA NIRVANA

Parece que ponerse una gorra de Nirvana no sirvió a Axl Rose para ganarse la simpatía de Kurt Cobain, líder de la banda. Según contó Dave Grohl, baterista de Nirvana, a Esquire hace unos años, Cobain decía que Rose no dejaba de llamarle para que fuesen de teloneros en una gira en la que compartían cabeza de cartel con Metallica. “Creo que significaba algo más grande. Nirvana no quería convertirse en Guns N’ Roses”.

Cobain pasó a la acción hablando mal en entrevistas, a lo que Rose respondía. En un concierto, el vocalista de Guns N’ Roses se refirió al líder de Nirvana y a su mujer, Courtney Love, como “un jodido drogadicto, con una mujer drogadicta”, según Rolling Stone.

Las bandas dejaron las broncas a un lado tras la muerte de Cobain en 1994. Grohl recuerda que una de las primeras llamadas que recibió después del suicidio del de Nirvana fue de Matt Serum, el entonces baterista de Guns N' Roses.

TUPAC SHAKUR VS NOTORIUS BIG

Las disputas en la música no se limitan al rock, el Hip Hop también ha dejado combates para la historia. Por ejemplo, el de Tupac Shakur contra The Notorious B.I.G. Como Lennon y McCartney, estos dos raperos eran buenos amigos antes de que, en 1994, a Shakur le disparasen dos veces en un robo en Nueva York.

Shakur creía que B.I.G sabía lo que iba a pasar. Poco después, este último publicó una canción llamada “Who shot ya?”, ¿quién te disparó?, lo que a Shakur le sonó, cuanto menos, a burla.

La respuesta también llegó en forma de canción, “Hit em up”, con una frase machista, en la que decía haber tenido relaciones con la mujer de su contrincante, además de insultarla.

Shakur fue asesinado en Las Vegas sin que los dos se hubiesen reconciliado. Big también fue asesinado seis meses después en Los Ángeles.

NOEL GALLAGHER VS LIAM GALLAGHER

En este caso se aplica el agravante de parentesco. Liam y Noel son hermanos y líderes de la banda Oasis. Cuenta la revista Rolling Stone que no es posible datar el origen de la pésima relación entre ambos, pero que Liam dio una pista en un documental: “Una noche entré cabreado y no podía encontrar el interruptor de la luz. Así que meé en todo el estéreo nuevo de Noel. Creo que todo se reduce a eso”.

Liam ha dedicado perlas a su hermano como “Me caía bien mi madre hasta que dio a luz a Noel” y Noel ha dicho de él, por ejemplo, que era “bastante violento”.

Ni siquiera un evento trágico, como el atentado en Manchester en 2017, consiguió que se reconciliaran aunque fuese por un momento. En el concierto solidario que se organizó tras el suceso, solo participó Liam.