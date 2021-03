Tania Báez: "No me llama para nada la TV, estoy muy enfocada en mi reinvención profesional"

Ynmaculada Cruz Hierro

Consagrada como una de las figuras de mayor incidencia de la televisión dominicana. Con una proyección, que a su edad, no la había logrado ninguna mujer en el país, Tania Báez decidió, en el 2013, apartarse del negocio de la televisión y tomar otro camino.

A ocho años de que las luces de los reflectores se apagaran y las cámaras dejaran de transmitir su rostro, Tania del Carmen Báez Sosa (diciembre 14, 1965) es hoy una mentora de comunicación y negocios digitales para expertos que quieren aprender a monetizar su conocimiento como formadores.

En la televisión inició desde niña, apareciendo en comerciales, continuó en la adolescencia y se destacó en espacios como "El Show del Mediodía" y "Punto Final". Sin embargo, su gran éxito televisivo fue “Hola Gente”, que marcó pautas, tendencia, y se hizo referente de buena televisión dominicana.

Como a cualquier otro el éxito no le cayó del cielo, tuvo que formarse y transformar sus habilidades de la comunicación en nuevas herramientas. En esos años, también atravesó por un proceso con su familia de muchos retos.

+ El cambio

En 2014 inició un nuevo proyecto de talleres y método de empoderamiento y liderazgo, con las conferencias “Voy Por Más”. También escribió una autobiografía titulada “Lo mejor está por venir”, en la que exalta la voluntad y la actitud como herramientas para pasar de las adversidades y verlas como oportunidades.

En el 2018 decidió introducirse en el mundo digital, estudiando en Santa Clara, California, y creó el primer curso para mujeres llamado “Empresarias del futuro”, a partir de entonces decidió embarcarse, por completo, en el negocio digital.

“Sentía el llamado de introducirme en ese mundo digital, veía que el mercado digital era lo que sustentaba el crecimiento de los grandes profesionales de la industrial”, comentó.

Báez creó los métodos “Speaker de impacto” y “Speaker digital” y concentra una comunidad de más de medio millar de estudiantes en 23 países, Francia, España, Estados Unidos, Colombia, México, Ecuador, El Salvador, República Dominicana y otros

En su página web se define como “Mentora y entrenadora de speakers”. Y lo explica: "En mis conferencias corporativas acompaño a personas y corporaciones comprometidas con crear la nueva mentalidad del éxito".

Luego agrega: "Trabajo con expertos que quieren desarrollar y monetizar el talento de comunicar un mensaje poderoso que transforme vidas, generando un negocio exitoso como Speakers de su marca o servicio".

“Nunca pensé que un trabajo como este me iba a llevar a lugares tan distintos y que la gente iba a ser tan receptiva a esta propuesta. Reconozco que todo esto se lo debo a los años que me formé en la televisión, o sea, que en la vida una plataforma te va preparando para el próximo nivel”, apuntó la comunicadora durante una larga y fructífera conversación con periodistas de LISTÍN DIARIO.

“Siempre tendremos dos opciones en la vida. Yo soy de las personas que entiende que tienes la opción de elegir el camino, de martirizarte, victimizarse, sufrir por la situación o tiene la opción de reinventarse y de mirar desde la perspectivas nuevas que te está ofreciendo la situación como puedes renacer”.

+ Sobre la TV

Estuvo 35 años trabajando en la televisión y dejar su zona de confort fue un proceso al que se vio obligada, según explica, debido a la transformación que traía la televisión dominicana para ese entonces.

Tania comenzó a sentir que la televisión había cambiado y que no era lo que le motivaba a seguir trabajando.

“Ya no estaba haciendo la televisión que yo quería, que los reatings, que el morbo y todo eso que se estaba moviendo que era lo que cuantificaba lo que tú valías, entonces yo no me sentía a gusto. Es como cuando tienes una relación incómoda con tu pareja y que llega el momento en que tomas las decisiones del divorcio, no fue de un día para otro, fue un tiempo en el que me fui preparando y decía esto no es lo que quiero”, sostuvo.

Tania recuerda que al final de su programa “Hola Gente” hacía una reflexión y, entonces, eso se convirtió en el pico del programa, y ahí reconoció cuál era el camino a tomar en la vida.

“Mi pasión por comunicar, sencillamente se transformó, entonces no puedo decir que me he sentido con ganas de volver, la verdad es que no me llama para nada la televisión. He tenido opciones y ofertas de compañeros, pero estoy muy enfocada en esta decisión que tomé, en esta reinvención profesional”, expuso.

Esta nueva profesión le ha dado a Tania una libertad que no había experimentado, como la libertad de vivir en otros países, planes que tiene para cuando pase la pandemia.

“Estoy en esa fase de descubrir, y ahora estoy estudiando una nueva certificación, que no creo que deba hacer nada que me distraiga el punto que he logrado ahora mismo”, sostuvo.

+ Situación familiar

La familia de Tania Báez atraviesa, quizás, por una de las situaciones más difíciles que le ha tocado experimentar en la vida. Su padre, Manolo Báez, está afectado de un cáncer de páncreas y su estado de salud es muy crítico.

Ha sido Tania quien se ha encargado de mantener informado de la salud de su progenitor, a todos sus seguidores a través de sus redes sociales.

“Estos días han sido días muy difíciles para todos en la familia, papi entró en una crisis de salud por el cáncer que le aqueja desde hace 10 meses”, escribió el pasado siete de marzo en su cuenta de Instagram.

Su madre, Fantina Sosa, también está aquejada de salud, a esto se suma todo lo ocurrido en el pasado año con la pandemia del coronavirus.

“El 2020 fue el gran maestro de la vida. Fue un año que a nivel familiar he sufrido mucho, tanto mi papá como mi mamá están pasando por situaciones de salud muy desafiantes, y ver esa oportunidad que me ha dado la vida, de verlos y acompañarlos en ese proceso, al mismo tiempo, esa tristeza y ese dolor lo puedo reformular a través del servicio de mi trabajo. Cada vez que yo, con dolor, me levanto a una sección con mis estudiantes, a hablar de las posibilidades que encuentras en la vida, me hablo a mí misma, con entusiasmo y con fe”, expone.

En medio de la difícil situación Tania entiende que a pesar de las circunstancias, tiene la opción de mirarlos desde la esperanza, de dejar que el miedo la arrope, o dejar que renazca el amor. “Yo siempre trato de abrazarme al amor y a la esperanza”.