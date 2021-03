Héctor Acosta “El Torito” es sometido a tratamiento de plasma en el hombro

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El cantante y senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta “El Torito” se sometió a un tratamiento plasma en el hombro, debido a una situación de salud que le afecta su brazo derecho.

El artista acudió hoy martes a la Plaza de la Salud al primero de tres procedimientos que deberá realizarse para el padecimiento de una inflamación en el bíceps, un desgarro muscular y un pequeño quiste que le ha limitado la movilidad de su brazo derecho.

Anteriormente el legislador había explicado que dicho proceso no tiene ninguna complejidad, y que se hace en unos 20 minutos. “Es algo sencillo, no tiene ningún tipo de riesgo y me permitirá seguir con mi rutina normal de trabajo como legislador y dirigente político, solo que no debo hacer mucha fuerza en brazo” expresó.

Asimismo, el doctor doctor Rómulo Gómez, jefe ortopeda de la Plaza de la Salud dijo que el tratamiento consiste en aprovechar las propiedades de las plaquetas en el crecimiento tisular, que promueven una rápida regeneración y cicatrización de los tejidos lesionados.

"Las plaquetas serán inyectadas en el tejido lesionado", dijo Gómez.