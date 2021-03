Taylor Swift y Beyoncé pueden hacer historia en los Grammy de la pandemia

EFE

Javier Romualdo| Los Ángeles (EE.UU.)

Beyoncé y Taylor Swift, las dos grandes estrellas del mundo musical, se batirán en duelo como favoritas de los premios Grammy, que celebran este domingo una gala adaptada a la pandemia con el objetivo de elevar los ánimos tras un año nefasto para la industria musical.



Bad Bunny, que además actuará en la ceremonia, parte con ventaja entre los artistas latinos con sus dos nominaciones: una junto a la británica Dua Lipa y el colombiano J Balvin por "One Day" y otra por su disco "YHLQMDLG" en el apartado latino.



Esta vez no habrá reunión de estrellas ni actuaciones ante un gran público por el coronavirus, que ya obligó a aplazar la gala prevista inicialmente para enero, cuando los organizadores consideraron irresponsable celebrar un evento festivo mientras Los Ángeles sufría los peores momentos de la pandemia.



Habrá cuatro escenarios en el centro de convenciones de la ciudad californiana, donde los artistas irán turnándose para actuar frente a una reducida audiencia de amigos y compañeros.



A pesar de las circunstancias, la Academia de la Grabación de Estados Unidos ha convocado a un impresionante listado de actuaciones que incluye, entre otros, a Bad Bunny, Taylor Swift, Cardi B, Dua Lipa, Harry Styles, Billie Eilish, Post Malone, John Mayer, BTS, Megan Thee Stallion, Bruno Mars y HAIM.



Además, se homenajeará a los locales y sedes de pequeños conciertos, muy impactados por la pandemia en un año sin festivales ni música en directo. Camareros, promotores y otros empleados serán los encargados de dar los premios.



"Tenemos 25 de los mejores artistas del mundo, el mejor equipo de producción posible, un lugar increíble y un espacio de tres horas y media en la cadena número uno de Estados Unidos: ¿Cómo hacemos esto increíble?", fue el lema que Ben Winston, productor ejecutivo de la gala, planteó al equipo.



TAYLOR SWIFT, A LAS PUERTAS DE HACER HISTORIA



Respecto a los premios, nadie pone en duda que Taylor Swift se hará con algún galardón por "Folklore", un disco lanzado por sorpresa, compuesto y grabado bajo sumo secreto durante la cuarentena por el coronavirus y que ha elevado el estatus artístico de su autora con elogios de la crítica.



El trabajo es candidato a hacerse con el Grammy al álbum del año, la categoría más importante.



De esta manera Swift se convertiría en la primera mujer que gana por tercera vez el Grammy al álbum del año, un récord únicamente en manos de tres cantantes: Frank Sinatra, Stevie Wonder y Paul Simon (incluyendo Simon & Garfunkel).



Además, la cantante aspira a llevarse otros cinco premios gracias a las canciones "Exile" y "Cardigan", aspirante a canción del año.



Por su parte, Beyoncé es la artista más nominada de la noche, con nueve candidaturas, a pesar de que no ha lanzado ningún disco desde 2016.



Sus bazas serán una banda sonora de Disney, un tema que aborda el racismo en Estados Unidos, "Black Parade", y "Savage", éste último un remix de Megan Thee Stallion al que se sumó cuando la canción ya era un éxito viral.



Si añade cuatro premios a sus 24 recolectados, Beyoncé se convertiría en la artista con más Grammys de la historia por delante de Alison Krauss.



El rapero Roddy Ricch y Dua Lipa son los siguientes favoritos de la noche en una lista de nominados que incluye también a Justin Bieber y Billie Eilish, junto a estrellas del indie como HAIM, Fiona Apple y Phoebe Bridgers.



BAD BUNNY Y RICKY MARTIN ENTRE LOS LATINOS



Bad Bunny, con dos nominaciones, Ricky Martin y Camilo son algunos de los artistas nominados en las categorías latinas.



La Academia seleccionó los álbumes "YHLQMDLG", de Bad Bunny; "Pausa", de Ricky Martin, "Por Primera Vez", de Camilo; "Mesa Para Dos", de Kany Garcia; y "3:33", de Debi Nova, para competir por el galardón en la categoría de Mejor álbum de pop latino.



Natalia Lafourcade, que la semana pasada ganó el Latin Grammy al álbum del año, figura en este caso en el apartado de música regional mexicana.