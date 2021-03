“Mi reto es seguir haciendo dembow, pero sin perder la esencia de Shadow Blow”

Floranyi Jaquez

Santo Domingo. RD

En los últimos meses Shadow Blow ha puesto en pausa sus orígenes en la historia de la música y se ha dedicado al dembow. Sin embargo, el reto que del artista es fusionar ambos géneros sin dejar de lado su esencia y poder complacer a su fanaticada.

En conversación con LISTÍN DIARIO, el cantante urbano dejó claro que aunque ahora esté haciendo dembow no piensa dejar de lado la música cargada de romanticismo con la cual se dio a conocer y se ganó el cariño del público y por eso se ha retado a sí mismo.

El reto que yo mismo me estoy poniendo, no sé si me estoy presionando, pero siento que debo encontrar un punto medio con la gente que le gusta que yo esté en dembow y la gente que ha consumido mi música de siempre un punto medio entre esos dos mundos, o sea, poder seguir haciendo dembow con la esencia de Shadow Blow y jugar con ambos”, expresó el urbano.



Aunque ya anteriormente había hecho dembow en los temas como “En filita remix” y “Pomposo remix”, entre otros, ¿por qué decidió dedicarse a este género en los últimos meses?

El artista responde: “Porque es una manera de yo salir de mi zona de confort y que la gente también escuches otra cosa hasta que volvamos a la programación regular”, dijo y al momento explicó que también fue parte del tiempo libre que tuvo durante la pandemia. “Dije ahora tengo el tiempo y la posibilidad de hacerlo, entonces déjame divertirme un rato y déjame brindarle al público otra cosa y vamos a ver qué pasa y el resto es historia. Lo que está pasando ni yo mismo todavía entiendo cómo fue”, expresó refiriéndose a la pegada que han tenido los temas.

“Teteo”, “Nataly”, “Corre, corre”, entre otros, son algunos de los remixes en lo que exponente se ha unido a sus colegas y ha logrado posicionarse en la calle y todavía tiene otros más bajo la manga que vienen próximamente.

Sobre la pegada que está teniendo y tomando en cuenta todas las colaboraciones que ha realizado últimamente, Shadow explicó que eso no surgió como estrategia ni fue algo planeado, pero un comentario que alguien hizo sobre que él solo era “música romántica” lo hizo entrar al estudio y demostrar lo contrario.

Para el cantante, el negocio de la música se puso más difícil con la pandemia del coronavirus y los artistas tuvieron que apostar todo a la digitalización debido a eso destacó que, aunque la calidad debe prevalecer “estamos en la era de contenido porque todo el mundo tiene tiempo libre y se trata de quien brinde mejor y más contenido al público.

Aunque tiene muchos fanáticos que le gusta verlo en el dembow también hay otros que le exigen que vuelva a sus orígenes, a la música suave, romántica, con estilo R&B.

+ Álbum romántico

Precisamente en ese estilo es el álbum que tiene engavetado, el cual grabó a principio de la pandemia, pero que no ha podido lanzar por el tiempo y la inversión que conlleva ese tipo de producción, algo que ahora mismo es un poco difícil de hacer. No obstante, los fanáticos de esta música podrán disfrutar de este disco desde que el mundo vuelva a su nueva normalidad.

“Cuando la pandemia empezó hice un álbum completo de la música que me identifica, de la música romántica, música con instrumento ya más que es Shadow Blow. Lo que pasa es que la música que nosotros hacemos conlleva mucho tiempo ya en cuanto a lo que es la producción, lleva un trabajo de promoción de prensa, videos de colocación y por el motivo de cómo está la situación es un poco riesgoso e incómodo”, explicó José Ariel Fernández, nombre de pila del cantante.

+ Relación con el Poeta Callejero

Sobre su relación con el Poeta Callejero dijo que lo pasó hace varios años fue algo “muy fuerte” que fracturó “muy feo” su amistad. Sin embargo, es consciente que la música es un negocio por eso no descarta una colaboración con su colega.

“Con el Poeta no estamos mal como estuvimos hace unos cuantos meses, pero es que la relación Poeta-Shadow Blow hace muchos años se fracturó muy feo y muy fuerte, entonces ya lo más que se puede llegar a un punto de que olvidemos la diferencia, todo pasó sigue en tu cosa y yo la mía, pero no creo que seamos ya super amigos nuevamente”.

Agregó: “Si hacer una canción con Poeta resulta negocio por ambas partes, pues yo no me voy a oponer incluso hace unos días nos encontramos en el estudio y nos saludamos normal y compartimos un rato y hasta quedamos que íbamos a hacer una canción, o sea, que en cualquier momento puede pasar” concluyó.