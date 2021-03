“Matalluvia”: Aportando a Youtube contenido de entretenimiento con el acento local

Pachico Tejada

Santo Domingo

Las redes son el nuevo espacio para que figuras, sobre todo del entretenimiento, encuentren la manera de llegar a sus seguidores. Youtube es una de esas herramientas, que se ha convertido poco a poco en un formato sucedáneo de la televisión.

Este es un espacio que han aprovechado por un grupo de jóvenes que entienden a la perfección los recovecos del Internet y el comportamiento de los usuarios para atraparlos y que estén atentos a las nuevas publicaciones.

Es el caso de “Matalluvia”, sobrenombre de Abraham Deschamps, guionista y figura de Youtube y quien escribe las historias que protagoniza Carlos Durán.

Escogió este apodo porque pretende ser una especie de paraguas en el aguacero que pueden ser los problemas cotidianos de sus seguidores.

Aunque define su mundo como estresante, por el hecho de que tiene que estar constantemente nutriéndose de las cosas que pasan en todos los ámbitos de la vida nacional e internacional, hechos que se vuelven tendencia en las distintas redes sociales, definitivamente es un trabajo rentable. Un universo en el que la inmediatez hace que los sucesos de moda, pasen a la velocidad del rayo.

Para comprender un poco más ese mundo, aquí “Matalluvia”, nacido hace 25 años y quien estudió Comunicación audiovisual en la Universidad Católica, y que antes de dedicarse a este oficio, fue asistente de producción de algunas de las películas.

Aparte de su trabajo en Youtube, Deschamps también hace podcasts, acompañado por José Mañón y Leidyn Berna´rdez, y en los que bromean con las cosas cotidianas que le pasan a los jóvenes de hoy

Aquí contesta ocho interrogantes del trabajo que realizan los youtubers.

¿Cómo llegas a las redes?

Empiezo a trabajar en Youtube con Adolfo Lora, porque a mí lo que siempre me gustó era la producción de video en general, todo tipo de contenido, musicales, de entretenimiento. Y ahí noté que se me daba bien lo de hacer contenido para Youtube, porque es un formato que la gente adapta a su día rápido, no tienen que sacar tiempo para ir al cine, para sentarse a ver la televisión. La gente en su celular pone un video de 10 minutos y ya vio un contenido tuyo.

¿Cómo es un día normal como youtuber?

Todos los días cuando me levanto a trabajar es complicado. Porque ahora mismo estoy haciéndole cuatro videos a la semana a Carlos Duran, los pienso desde cero, o sea, empiezo a buscar ideas, anoto lo que quiero hacer, entonces hay que pasar a buscar, escenografía, ambientes, espacios donde se va a grabar, todo eso lo idealizo yo. Esa es la parte más difícil en verdad, pensar en cuatro ideas que sean únicas, que sepa que van a conectar con la gente, que no vayan a ser aburridas, que sean divertidas, entretenidas, todas las semanas, eso es fuerte.

¿Cómo te retroalimentas?

Me fijo en tres cosas. La primera es la tendencia en Twitter, sabes de qué se está hablando, te mantiene al día, en Youtube dominicano y el mundial. Por ejemplo, si veo una idea que me gusta, digo, wow, eso sería chévere hacerlo aquí, pero de tal forma, cambiando alguna cosa. Porque los dominicanos tienen un “tigueraje”, un código diferente. Entonces, si traes una idea fotocopiada del papel para acá la gente no lo va a asimilar ni lo va a aceptar igual que en otro país.

¿Te consideras un humorista repentista?

Eso siempre lo he tenido, era el payaso del curso, porque se me ocurrían cosas así de repente. Realmente, siempre he sido ocurrente.Mis videos favoritos son donde tengo la oportunidad de agarrar el micrófono, irme de tú a tú con la gente en la calle, es un humor que a mí me llena, porque siento que no lo estoy haciendo solo, sino con la gente en el momento.

En las redes todo es efímero, ¿cómo lo asumes?

Las noticias son así ahora mismo, está todo a una velocidad, la información. Todo está muy rápido y el que no se mantiene al día trabajando y produciendo, no avanza. Cuando empecé con Carlos Durán la idea era hacer un video a la semana, pero el me dijo que me quería a tiempo completo.

¿Qué problemas te trae la inmediatez?

El problema es que el ritmo de trabajo es demasiado fuerte. Algunos colegas tienen que tomar pastillas para apagar su cerebro y es algo que me ha pasado unos días. Ese es el principal problema de la inmediatez, el ritmo de vida que te hace tener, que hay que estar arriba de todo. Si me duermo en la tarde y suelto el celular por cuatro o cinco horas, cuando me levanto siento que estoy desactualizado.

¿Qué tan importantes son los seguidores?

Son importantes, ya que son tu carta de presentación frente a las marcas, cuando te van a contratar para algo, porque arrastras un tipo de público, pero a la vez siento que no representan realmente tu empuje o tu impacto en la gente.

¿Ustedes comparten la popularidad en las redes con los músicos urbanos?

Se les ha exigido ahora que además de cantantes urbanos ser influencers. Ellos han tratado de fusionar los dos mundos, y eso ha hecho que los influencers se animen a hacer música. No siento que para que te vaya bien tengas que estar en los dos mundos, solo mantenerse estable en uno.