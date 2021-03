Carlos Sánchez "de risitas" aclara reclamo público de Felipe Polanco

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El humorista Carlos Sánchez minimizó el reclamo público de su colega Felipe Polanco (Boruga), quien lo señalaba por supuestamente utilizar varias frases de su libro “E’que Somo Así” para la realización de un comercial de un banco.

"Nosotros en ningún momento agarramos ese trabajo para crear el otro trabajo, simplemente fue una coincidencia", comentó Sánchez en declaraciones al programa "Alofoke Radio Show".

Con calma, "de risitas", el humorista también aclaró que el libreto en general fue de los creativos de la publicitaria encargada del comercial, pero que ellos tampoco tuvieron la culpa del alegado plagio.

"Lo primero es que eso es un libreto de una publicitaria, yo me paré a leer un teleprompter... Uno le agrega su cosita, uno le pone su gracia...", manifestó.

Según sus explicaciones, se trató de una confusión porque es normal que si se pide una lista de vocablos o expresiones de cómo habla el dominicano, es lógico que los resultados sean parecidos.

"Porque si tú me dices dime cinco formas de cómo habla el dominicano, pues el dominicano no dice que llegó, sino que le cayó; el dominicano no se baja, él se apea; tú haces una lista de diez, entonces ¿tú y yo no vamos a terminar con casi el mismo resultado? porque es cómo habla el dominicano", expresó.

Luego agregó: "Tú estás haciendo chistes de algo muy genérico, del dominio público, de cómo habla el dominicano, es probable que cuando tú hagas un proceso creativo vas a terminar con el mismo resultado y ahí fue la confusión".

Sánchez anotó que no le ha llegado intimidación judicial o demanda "ni me va a llegar" porque él y Felipe aclararon el asunto.

"No tengo ningún problema con Felipe, él y yo ya conversamos. El tampoco lo culpo, él tiene derecho a desentir que se parece a su rutina", afirmó.

Sánchez defendió a su colega, recalcando que no tuvo la intención "de que esto llegara al nivel que llegó" a través de los medios de comunicación.

Además, descartó que Polanco estuviera buscando sonido, como le señalaban seguidores en las redes sociales.

"No es verdad, Felipe es un humorista de demasiada tradición y trayectoria que se merece todo el respeto del mundo, a él lo llamaron de muchos medios y después de esa primera entrevista él no concedió ninguna entrevista más, si él tuviera buscando sonido hubiese hecho todo un media tour", resaltó.