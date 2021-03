En medio de controversia con su ex, Fernando Carrillo se convierte en padre por segunda ocasión

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Fernando Carrillo acaba de convertirse en padre por segunda ocasión en medio de la polémica con su exesposa y madre de su primer hijo, Margiolis Ramos, quien ofreció una entrevista donde anunció que el actor irá directo a la cárcel en cuanto entre a Estados Unidos, debido a que no ha pagado la pensión de manutención que una jueza estableció desde 2017.

El protagonista de la telenovela “Maria Isabel” compartió en sus redes sociales el nacimiento de Milo, el bebé que nació de un poco más de tres kilos y al que lo catalogó como un “milagro”.

“Gracias Dios, padre amado por el milagro y regalo de Milo, que llegó hoy, miércoles 10 de marzo del 2021, a las 10:53 de la mañana en Tulum, México. Sano, hermoso y guapísimo, su madre es mi nueva heroína de todo el mundo mundial. Parto respetado y natural como ella quería. Gracias por sus buenos deseos de amor y vieron que lo mejor está por venir", escribió Carrillo junto al video donde se puese apreciar el brazo y la pierna del bebé.

Anteriormente el actor había publicado un video en las historias de Instagram mientras su esposa, María Gabriel estaba en labor de parto y se podía escuchar los gritos de la joven.

El galán de 55 años, se casó el pasado 16 de enero con María Gabriela, quien es 30 años menor que él.

Sin embargo, toda esa felicidad se ha visto empañada por la disputa que mantiene con su exesposa Margiolis Ramos por la manutención de su hijo Ángel Gabriel.

Problemas por la manutención

En entrevista para TV Notas Margiolis destacó que ella no tenía contacto con Carrillo, pues este la bloqueó en noviembre de 2020, pero ahondó en que recientemente, el padre del menor la contactó para decirle que tenían asuntos que tratar.

“Conmigo no tienes nada pendiente, el pendiente lo tienes con Ángel Gabriel y su manutención’, le mandé el número de cuenta donde le puede depositar y él contestó: ‘Es insólito el daño que le has hecho y que le sigues haciendo a Ángel Gabriel’; o sea, ahora resulta que el daño se lo hago yo a mi hijo”, dijo Ramos.

Posteriormente, el 14 de febrero, la madre del infante se comunicó nuevamente con Fernando Carrillo para decirle todos los gastos que ella debía hacer para solventar las necesidades de su hijo, sin embargo, la respuesta de su ex esposo fue que comunicaría a Margiolis con su abogado para que llegaran a un trato. A lo que ella contestó que no había nada de qué hablar, porque había una orden legal de por medio.

Además, puntualizó que Carrillo le escribió en tono ofensivo que ella veía su hijo como una mercancía y que debía inculcarle otros valores, entre ellos, el hábito de que Ángel le hablara a su padre diariamente y que lo amara sobre todas las cosas.

Margiolis dijo que ella estaría dispuesta a llegar a un acuerdo con Fernando Carrillo y que si “el señor” no podía pagar los mil 109 dólares, que equivalen a un poco más de 22 mil pesos, ella aceptaría hasta la mitad, con tal de que se hiciera responsable. Además, desmintió los rumores de que solo dejaba que el padre viera a Ángel a cambio de dinero.

Orden de captura en EE.UU

Por su parte el venezolano dijo que no piensa regresar a los Estados Unidos.

"Pues podría ser, porque creo que ella pagó para que me detuvieran cuando entrara al país, pero como de verdad que no es muy brillante, y lo digo con todo respeto, tiene dos años viviendo en Estados Unidos y no habla inglés, no puede ayudar al niño a hacer tareas. En vez de esperar que entre para que me arrestaran, para ella lo más importante en la vida es salir cinco minutos en televisión hablando mal del papá de su hijo, entonces por supuesto que no voy a volver a Estados Unidos por ahora, porque para qué voy a volver, ¿para pasar un mal trago?"