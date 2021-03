Artistas dejan herencia y sus familiares crean problemas

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Son muchos los casos de artistas y famosos del jet set internacional que, al morir, provocan en la familia un pleito lamentable entre sus herederos.

Los motivos son varios, ya sea porque no hayan alcanzado completar el testamento o porque hayan decidido dejar a algunos de sus herederos sin ningún bien, de lo que por ley le pertenece, como lo sucedido recientemente con el testamento del cantautor mexicano Armando Manzanero, quien no le dejó nada a uno de sus siete hijos. O como también lo hizo el famoso hotelero Barron Hilton con sus nietas Paris y Nicky Hilton a quienes desheredó en vida.

Otro caso reciente es el pleito que dejó el artista mexicano José José. Al morir no hubo un testamento claro para la partición de sus bienes entre su esposa y sus tres hijos.

También están los casos de famosos con el diseñador alemán Karl Otto Lagerfeld que prefirió dejarle 300 millones de dólares a su gata o de la familia de la cantante española Rocío Dúrcal, que tras su muerte los hijos y el padre se enfrentaron por patrimonio del artista, no declarado.

+ Armando Manzanero

A todos sorprendió la decisión del famoso cantautor mexicano Armando Manzanero al dejar sin herencia a uno de sus hijos, que vive en Perú. Manzanero, quien falleció el 28 de diciembre del 2020, a la edad de 85, desheredó a su hijo Rodrigo, así lo hizo saber una de sus hermanas, Mainca Manzanero.

Según explicó Rodrigo no tuvo un buen comportamiento en vida con su padre. Aparentemente, el artista resolvió muchos conflictos en los que se metía Rodrigo y decidió no premiarlo con su herencia.

+ José José y sus tres hijos

Tal parece que “El príncipe de la canción” José José dejó bienes, pero no dejó un testamento en donde se estableciera, claramente, la repartición de su herencia.

Recientemente sus dos hijos mayores, José Joel y Marysol, quienes residen en México, encontraron un testamento de su padre y han vuelto a reclamar la herencia a su hermana Sarita, quien asegura tener el verdadero testamento, realizado en Miami, en donde murió el artista.

Este miércoles, Marysol Sosa habló de los avances en el proceso de repartición de la herencia de José José y lo que piensa sobre los adeusos de Sara Salazar y su hermana.

“Como no nos han dado lectura del testamento, aún no lo sé (de lo que conforma su patrimonio)... primero tenemos que asistir a la audiencia”, declaró al programa "Ventaneando" (TV Azteca).

Sobre el tema abundó: “Desconozco cualquier situación económica de ellas, yo estoy en lo mío. Entre una y otra cosa, por ley ellas nos tienen que dar la cara para aclararnos las dudas y preguntas y todo lo que tenemos nosotros. Esa situación (los adeudos), sea real o no, no es asunto mío”.

+ El caso de Juan Gabriel

La muerte repentina de ‘El divo de Juárez’ en 2016, trajo el reclamo de uno de sus hermanos y de un supuesto hijo.

Pero “Juanga” había dejado todo arreglado en un testamento, aun así, uno de los hermanos Pablo Aguilera, demandó al único hijo biológico del cantante Iván Aguilera y único heredero de toda la fortuna del intérprete de “Hasta que te conocí”.

Además, otro supuesto hijo de Juan Gabriel también demandó a Iván. El joven Joao Aguilera, quien solicitaba ser incluido en el testamento, finalmente perdió el juicio por no demostrar el parentesco con el cantante.

+ El caso de Rocío Dúrcal

Los bienes no declarados ni incluidos en la herencia por la cantante Rocío Dúrcal, desataron una guerra, tras su muerte, entre el viudo Antonio Morales “Junior” y los dos hijos mayores de la cantante Carmen y Antonio.

La intérprete de “La gata bajo la lluvia” repartió su patrimonio antes de morir, pero luego de su fallecimiento, sus hijos descubrieron que su madre tenía bienes millonarios en Miami, México y una cuenta bancaria en Isla Caimán. El pleito surge porque su viudo se negó a incluir en la herencia esos bienes y sus hijos lo demandaron. Shaila, la menor intervino para solucionar el conflicto, que después de años en el juzgado decidieron llegar a un acuerdo.

+ Isabel Pantoja y su hijo

La batalla por la herencia de Francisco Rivera Paquirri es un caso muy debatido en España. Recientemente su hijo Kiko ha lanzado nuevas acusaciones contra su madre, la cantante española Isabel Pantoja, a las que acusó de haber manejado a su antojo el legado de su padre. “Mi madre me debe 3 millones, pero no quiero verla en la cárcel. Tengo motivos para demandarla, pero no quiero meterla en la cárcel”, reveló su único hijo biológico.

+ Karl Otto Lagerfeld

El diseñador alemán Karl Otto Lagerfeld, uno de los diseñadores de alta costura más famosos del mundo, falleció el 19 de febrero de 2019 a sus 85 años en París y dejó un patrimonio de en torno a 300 millones de dólares. Pero no dejó a ninguna persona para que heredara sus bienes, más bien nombró a su gata Choupette como la llamada a ser su heredera única

+ Desheredadas en vida

El famoso empresario Barron Hilton dejó un patrimonio de 4.500 millones de dólares. El co-presidente de la cadena de Hoteles Hilton, falleció el 19 de septiembre de 2019 a sus 92 años de edad en Los Ángeles, California.

Barron desheredó en vida a sus nietas, las hermanas Paris y Nicky Hilton por sus numerosos escándalos.

Su herencia se repartió el 97% de su herencia se lo dejó a la Fundación Hilton, presidida por uno de sus ocho hijos y dedicada a labores sociales para dar ayudas a los más desfavorecidos.

En Colombia el reconocido cantante de vallenato, Diomedes Díaz, falleció en el 2013. Su numerosa familia ha tenido desacuerdos por los bienes dejado por el artista. Desde 2015 se han dado fuertes acusaciones entre la última esposa del ‘Cacique’, Consuelo Martínez, y Rafael Santos, el hijo mayor del cantante.

+ Joan Sebastian

Tras la muerte del mexicano Joan Sebastian, en el 2015, la familia escenificó varios altercados, ya que el artista mexicano no había dejado escrito ningún testamento.

El caso tuvo que ser manejado por el abogado del artista, pues al no dejar ningún documento firmado, la ley tuvo que intervenir y determinar quiénes tenían derechos y quiénes no. Su viuda y sus hijos fueron los únicos herederos de su patrimonio.