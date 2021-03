Lo pasado, ¿pasado?, en José José no aplica, nuevo elemento echa leña al fuego familiar

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La posible reunión de la hija menor de José José con un cantante colombiano que afirma ser hijo del artista añadió más leña al fuego familiar que arde entre los hijos del fenecido cantante mexicano.

Desde hace unos meses se ha hablado sobre la cercanía que existe entre la hija menor del intérprete mexicano, Sara Sosa, y Brian Fanier Álvarez Rojas, nombre real de José Manuel, el hombre con gran parecido al intérprete de “El Triste”, reseñó el portal Infobae.com.

El comentario de Sarita de que después de la pandemia podría reunirse con José Manuel llevó a Marisol Sosa (la otra hija de José José) a reaccionar con advertencia: “La muchacha puede hacer de su vida lo que ella quiera, qué haga lo que quiera, nada más que no salga a decir más mentiras”.

La relación entre José Manuel y el intèrprete de "Lo dudo" y "Lo pasado pasado" surgió un buen día en que el joven le escribió mensajes, primero como un fanático hasta que le reveló que era su hijo, según relató el cantante en una conferencia de prensa.

+ De cara a los medios

Con el tiempo el muchacho se inclinó por la imitación artística de José José y los medios comenzaron a prestarle atención.

En sus entrevistas comenzó a decir que su nacimiento era resultado de un romance de José José con una fan colombiana durante la transmisión del reality show colombiano “Yo me llamo”.

Ante el escándalo mediático, José José se abrió a la posibilidad de que la historia contada por el muchacho fuera real.

Con buena actitud, en 2010 viajó a Colombia a apoyarlo en su carrera musical.

Sin embargo, en 2011 se realizaron una prueba de ADN que dio negativo, descartándose que José Manuel fuera su hijo.

En 2019, en el programa “Suelta la Sopa”, Manuel José aseguró que la prueba de ADN que le hicieron hace ahora 10 años no era confiable y que todo el proceso movía a suspicacia.

"Yo me regreso a Colombia, esperaba una semana la prueba, no sale nada, dos semanas, sin saber nada, tres semanas no pasa nada, cuatro semanas. Cuando yo veo un día en las noticias, en los titulares de la prensa de México, ‘negativa la prueba con el hijo de José José, el hijo no era al fin’, ¿cómo así?”, relató.

+ Tras muerte de José Josè

Después de la muerte del “Príncipe de la Canción”, el 28 de septiembre de 2019, el cantante colombiano no ha dejado de mantener su teoría de que es su hijo, pero que no se encuentra en la búsqueda de la herencia ni piensa en demandas.

“No estoy interesado en los bienes materiales que dejó en un testamento porque creo que a mí me dejó como herencia su voz y mi talento. Yo nunca me he colgado de él, son los medios los que me asocian y me preguntan, además de que todos los cantantes de alguna u otra manera se relacionan con José José por los homenajes que le hacen a través de sus grandes temas”, dijo en 2020.

También rechazó que trate de colgarse de la fama del famoso cantante mexicano y menos ahora que ya no está.

Sin embargo, a los hijos de José José en México le ha llamado la atención la posible reunión de José Manuel y Sarita.

En el mismo programa de espectáculos, Laura Nuñez, amiga y ex representante de José José, dejó ver su molestia por esta posible reunión, ya que la ve sólo como una distracción para no aclarar todos los puntos que le exigen sus hermanos mayores, Marysol Sosa y José Joel, reportó Infobae.

“Son dos tipos que no tienen nada que hacer, que no tienen la verdad... dónde están los impuestos, dónde está la señora Sara, sus hermanas, dónde están”, concluyó.