Anitta y Cazzu responden al polémico comentario del Arcángel en contra de las mujeres

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Arcángel se encuentra envuelto en una polémica luego de hacer una controversial publicación en sus redes sociales en contra de las mujeres y a las que no solo sus seguidoras reaccionaron, sino que sus colegas la brasileña Anitta y la argentina Cazzu no se quedaron callada y arremetieron contra el puertorriqueño.

“Quieres que te respeten como mujer bla bla bla, pero te pasas enseñando el cu… en las redes sociales por likes. Las mujeres que se comportan se distinguen y se catalogan como damas”, escribió el artista urbano.

Ante esa publicación la intérprete de “Me gusta” acudió a su perfil de Instagram, donde publicó una fotografía de espalda en traje de baño con el siguiente mensaje:

“Esta soy yo, mostrando mi cu** en Instagram”, empieza diciendo la brasileña y continúa: "Ahora una pregunta especial temática por el día de las mujeres ayer. ¿Puedes tú utilizar cu*** de mujeres en tus videos y ponerle letras explicitas para obtener views, pero al mismo tiempo decir que las mujeres que muestran sus propios cu*** en sus redes sociales no merecen respeto? Estoy confundida".

"Poniendo el significado de dama y de caballero en Google llego a la conclusión que hago más justicia a la palabra que muchos chicos por ahí que quieren a las mujeres damas, pero no tienen nada de caballero", agregó.

Y concluyó: "Feliz día de las mujeres. Que merecen respeto con o sin cu*** a fuera. Sea en tu Instagram o en videos musicales de hombres que creen que deben existir mujeres de un tipo para explotarlas en lo que les conviene, y mujeres de otro tipo para que sea tuya. Paz, amor y coherencia", sentenció la famosa de 27 años”.

La disculpa del cantante

Tras todo este revuelo “La Maravilla” tuvo que salir a disculparse y explicó su mensaje, asegurando que “no todas las mujeres son así”.

“La mujer fuerte, luchadora, guerrera, seria, responsable que se pudo ofender por mis comentarios, pues a ese tipo de mujer me disculpo”, comenzó diciendo, para luego lanzarse contra la brasileña: “Anitta, yo te amo. Yo te adoro, mami. No hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo. Yo le doy like a las fotos tuyas, a las nalgas tuyas, yo te doy mil likes por foto”.

“Si le pudiera dar like con la boca, le doy like con la boca a esas nalgas tan lindas, Dios las bendiga. Dios bendiga todas las nalgas”, finalizó dando a conocer que la artista le dio “unfollow”.

Las disculpas del intérprete de “Amar a ciegas” no calaron bien y al contrario de arreglar las cosas, las empeoraron, causando que lo acusaran de “misógino”, una de ellas fue la artista argentina Cazzu, quien en una serie de videos en las historias de Instagram arremetió contra Arcángel.

Cazzu alza la voz

“´Usan sus redes para prostituirse´, dijo Arcángel. Y él las usó para ofender, burlarse y luego dar disculpas muy pocos serias después de ofender al 90% de las fanáticas que lo seguíamos y respetábamos”, inició diciendo Cazzu.

Para luego indicar que “La misoginia nace donde un hombre decide cuál es la mujer que se respeta y cual no”.

La famosa artista dijo que es consciente que quizás a Austin Santos, nombre de pila del boricua, no le importe que ella tenga para decir, pero le dolió lo que él dijo porque es su fanática desde siempre y soñaba con hacer una canción con él.

Cazzu, quien recientemente estrenó el tema “Las Nenas”, un tema para las mujeres en colaboración con Natti Natasha, Farina y La Duraca, expresó que se siente muy dolida por todo esto, aunque también es consciente que quizás salir a defenderse y defender a las mujeres pueda tener repercusiones negativas para ella y para su música.