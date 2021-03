"Crónicas de una ninfómana", el libro de corte erótico de Clari Peguero

Santo Domingo, RD

Clari Peguero no cree en la suerte, cree en el trabajo arduo como la mejor herramienta para sobresalir y saltar las barreras que la vida impone. Así lo ha demostrado con tan solo 22 años y siendo madre soltera hoy triunfa en diversas áreas del entretenimiento.

Según indica una nota de prensa, el pasado año publicó su primer libro, “Crónicas de una Ninfómana”, el que no solo goza de éxito y figura en las listas de recomendaciones de lectura, sino que ha dado mucho de qué hablar por su contenido erótico y explicito, que rompe tabúes sociales sobre estos temas.

“De niña siempre me gustó la escritura, escribía poemas, canciones y me identificaba con materias como literatura. Por eso me aventuré a contar estas historias... uno escucha tantas cosas que se pierden si no las materializas en un libro, y eso es “Crónicas de una Ninfómana”, un libro abierto de hechos reales que si los lees, a más de una le ha pasado”, dijo Clari en una nota de prensa.

Con la creación de su empresa que comercializa y crea estrategias digitales para decenas de artistas y personalidades del medio dominicano y latino, Clari Peguero se diversifica con su marca.

“Estoy además terminado de escribir y casi publicando un segundo libro sobre mi vida personal, que cuenta básicamente los procesos y caminos que tomé para llegar hasta donde estoy hoy”, concluyó Peguero.