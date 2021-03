Hija de Alicia Villarreal y Arturo Carmona revela que fue víctima de agresión sexual por parte de un familiar

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

En el marco de la conmemoración del Dia Internacional de la mujer, Melenie Carmona, hija de la famosa cantante Alicia Villareal y el actor y exfutbolista Arturo Carmona, decidió romper el silencio y confesar que fue víctima de acoso sexual por parte de un familiar.

“Quiero que sepan que ya lo publiqué y que sé que va a arder Troya, pero no me importa. No les voy a decir que fue fácil, fue demasiado difícil, porque tuve que hablar con mi papá, mi papá no sabía absolutamente nada al respecto, no pude contarle en el momento y tuvieron que pasar cinco años para decirle", dijo la joven en varios videos compartidos en las historias de Instagram.

La modelo, que cuenta con más de 178 mil seguidores en Instagram, publicó un texto en el que cuenta cómo paso la agresión y aclaró que su padre se enteró hoy de todo lo ocurrido.

“Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres el mayor, que todos aparentemente tienen esa visión sobre ti, responsable, buen niño, trabajador, honesto, me dijiste que ibas a dejar a tu novia y que regresabas en un rato, que tú tenías llave y que me fuera a dormir”, dijo.

Y continuó diciendo: “Tocaste la puerta del cuarto en la madrugada diciéndome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo por cualquier cosa, yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar, pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano adentro de mi short, que quedé totalmente paralizada por un buen rato”.

Los textos que publicó tienen fecha de 2016, por lo que en ese entonces tan solo tenía 17 años y aseguró que no tuvo de otra más que continuar conviviendo con él.

"Me hiciste sentir como si fuera mi culpa y lo peor de todo es el hecho de que tengo que seguir viendo tu cara de chingaquedito todas las navidades porque hasta la fecha mi abuela no sabe", confesó. "No podía creer que tú, que eras como mi hermano mayor, tuviste el valor de verme de otra manera cuando crecimos prácticamente juntos y me arrepiento de ser tan inocente y tan ilusa, me arrepiento de no haber tenido el valor de pararme, moverte o golpearte, ya que tú tomaste eso como excusa".

De inmediato el actor reaccionó a la publicación externándole todo su apoyo a su hija.

“Con profundo dolor hoy me entero mi amor de esto, me duele el alma no hayas acudido a mí, entiendo por qué no lo hayas hecho, hoy por hoy te reitero que estoy para ti, que eres una fregona y valiente al hacer esto y que nunca olvides lo valiosa que eres, que no estas sola me tienes a mí y que esto no se queda así”, escribió el exfutbolista.