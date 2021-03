Testimonios de comunicadoras que marcan sus huellas en la televisión dominicana

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

En los 68 años de historia que tiene la televisión dominicana, esta ha sido un reflejo de la sociedad misma, en donde las mujeres han conquistados importantes espacios, a pesar de vivir en medio de una sociedad machista.

Al día de hoy en las empresas televisivas las mujeres no han alcanzado los puestos de decisión, gestión y creación. Y si los alcanzan han tenido que demostrar su capacidad intelectual y de trabajo por encima al de los hombres. Aun así existen una cantidad importante de programas competitivos están liderados por mujeres.

Mujeres que han marcado con su sello de profesionalismo, creatividad y estilo las producciones televisivas. Los primeros referentes que tenemos son Socorro Castellanos y Mieldys de Cabral.

Desde los años 60 ellas marcaron el estilo del respeto al público y a su trabajo.

Así cuenta con prestigiosas periodistas como Nuria Piera, Alicia Ortega y Addis Burgos, quienes han asumido con valentía el trabajo de la producción periodistas.Detrás de cámaras, Edilenia Tactuk, quien ha marcado con un sello de calidad todas sus producciones.

Comunicadoras que en el área del entretenimiento, se convirtieron en las caras de la TV. Tania Báez, Jatnna Tavárez, Mariasela Álvarez, Zoila Luna, Milagros Germán, July Carlo, Karina Larrauri, Luz García, Pamela Sued, Ingrid Gómez y Hony Estrella. LISTÍN DIARIO conversó con algunas de estas protagonistas sobre la igualdad laboral, la condición de mujer y los retos por conquistar en la TV local.

+ Aspecto laboral

La destacada periodista y comunicadora Nuria Piera entiende que en la industria televisiva la preponderancia de la mujer es más que notoria, sobre todo, delante de las cámaras, debido a que la imagen de la mujer sigue se sigue explotando justamente como no debería ser”, expone.

Nuria inició su carrera televisiva a los nueve años, en los programas infantiles y tuvo experiencias en la televisión de entretenimiento hasta llegar a convertirse en la primera periodista, con un programa de investigación, “Nuria” (Color Visión), el que ha sido referente para darle curso a casos de corrupción de importante significado en el país.

En la producción televisiva el trabajo de Edilenia Tactuk es referencia de la mejor calidad, inició su carrera como productora de televisión en los 90, impuso su creatividad en espacios que dignificaron la televisión local como “Sábado Chiquito de Corporán”, “Sábado de Corporán” y “Divertido con Jochy”.

Sobre la igualdad laboral expuso: “En puestos de la industria siempre ha sido un problema en todos los países y el nuestro no es una excepción, aunque hemos mejorado bastante a través de los tiempos, en algunos aspectos aún sea hace difícil avanzar no solo por cuestiones de oportunidad sino por acceso y motivación al aprendizaje”.

+ Capacidad vs mujer

Miralba Ruiz vino desde La Vega con una maleta cargada de sueños. Buscó consejos, se preparó, asumió con responsabilidad las oportunidades, que luego le permitieron posicionarse como una de las comunicadoras más destacadas del país.

“En mi caso demostrar mi capacidad y mi talento fue un tema de persistencia y de paciencia. Sabía que esta es una carrera de resistencia no de velocidad, y tomó un tiempo para que la gente realmente entendiera que yo era una mujer con capacidades”, expuso Miralba.

Antes de cumplir los 20 años se convirtió en unos de los personajes más queridos y famosos que tuvo la televisión dominicana “Isha”. “Lo que sí estoy clara es que el trabajo profesional y serio siempre se impone”.

+ Los retos

Hay retos que la mujer debe conquistar en nuestra televisión. La comunicadora Milagros Germán, quien ahora es vocera de la Presidencia de la República, repara en cuatro aspectos en que la mujer aún debe conquistar.

Ve cuatro aspectos en que la mujer aún debe conquistar. “Que la mujer sea valorada por sus capacidades. Que promueva un discurso que invite al respeto. Que podamos crear contenidos que inspiren ejemplo para las niñas que un día serán el relevo. Y que nos midan con el mismo nivel de exigencia que a los hombres”, expuso Milagros.

“El reto de la televisión local tiene que ver con un marco legal que nos permita establecer la participación de hombres y mujeres de manera equitativa. Una ley que no sólo proteja a la mujer dentro del rubro, sino, a toda la industria y talento local”, entiende Karina Larruri.



+ Posiciones de las veteranas

+ Nuria Piera

En cuanto al tema de la cuota de la mujer y la igualdad en los hombres, Nuria amplió su respuesta y explicó: “Es una lástima que se promueva más los escotes, que la calidad profesional. No hay duda que esta “vitrina” es la mejor demostración que las mujeres siguen siendo exhibidas por sus mejores atributos físicos tanto los naturales como los que no son. Además, sigue siendo una plataforma ideal para el acoso y el silencio. Pero como todo no es blanco y negro, entre los matices hay mujeres que dignifican a las otras con su trabajo serio y de calidad”.

- ¿Qué tan difícil fue demostrar como mujer tu talento en televisión?

Ninguna duda de que por ser mujer me tuve que esforzar mucho más, obligarme a superar muchos obstáculos, cierta “natural” displicencia para reconocer, tanto de los hombres y mujeres, el trabajo, la dedicación y preparación.

- ¿Cuáles son los retos por conquistar de parte de la mujer en la TV local?

El reto es superar en nosotras la programación que no solo somos o debemos ser un cuerpo y una linda melena. Superar los estereotipos y librarnos de las limitaciones que nos imponen.



+ Edilenia Tactuk

- ¿Crees que la cuota de la mujer en todos los puestos de trabajo de la industria televisiva dominicana ha igualado a la de los hombres?

Hay un liderazgo femenino frente a las cámaras y en el backstage de la televisión. Si nos sentamos a cambiar canales descubrimos que hay una mayoría de mujeres al frente de los programas y que poco a poco hemos demostrado nuestra capacidad de creación e innovación.

Esto se lo debemos en parte a Socorro Castellanos y Miledys de Cabral, quienes rompieron el esquema, que ha sido defendido por Nuria Piera, Jatnna Tavárez, Mariasela Álvarez, Milagros German, Tania Báez, Zoila Luna, Alicia Ortega, Lissette Selman, entre otras destacadas mujeres. Detrás de las cámaras aún queda mucho por lograr.

- Edilenia, ¿qué tan difícil fue demostrar como mujer tu talento en televisión?

Cuando inicié en televisión, como asistente de Jochy Santos y J. Eduardo Martínez en el programa Show de la Noche, era la única mujer en el estudio y en el equipo. Al principio fue difícil, los tramoyas y técnicos no estaban convencidos de mi rol, y tuve inconvenientes no puedo negarlo, pero estaba decidida a no darme por vencida. Al final el trabajo y los resultados me abrieron el camino y hablaron por mí.

¿Cuáles son los retos por conquistar de parte de la mujer en la tv local?

En el detrás de cámaras de la televisión existe una presencia importante de mujeres como productoras, creadoras de contenido, asistentes de producción, vendedoras de programación, guionistas, encargadas de logística, casting, marketing y en gestiones de imagen y comunicación.

Nos falta aún romper con la creencia de que no podemos ser buenas en la parte técnica y de realización. Ya tenemos más editoras que antes pero aún la cuota es mínima.

Siempre mi equipo ha sido integrado en su mayoría por mujeres, he querido dar oportunidad y ser plataforma para el talento femenino detrás de cámaras. Un reto que nos queda por cumplir es ocupar las áreas técnicas, nos falta continuar esa conquista.

+ Milagros Germán

- ¿Cree que la cuota de la mujer, en todos los puestos de trabajo, de la industria televisiva dominicana, ha igualado a la de los hombres?

La cuota la hemos superado. Las mujeres de la industria de la televisión hemos copado todas las áreas de trabajo, logrando en la mayoría de los casos, desempeños excelentes en cada una de ellas. Desde productoras, presentadoras, periodistas, camarógrafos, editoras. Hay muchas mujeres valiosísimas detrás de cámara apoyando a las que están frente a las cámaras y ese es un gran avance. En fin, somos más y en buena parte hemos demostrado excelencia en nuestro desempeño gracias a la disciplina y el compromiso.

- Milagros ¿qué tan difícil fue demostrar como mujer tu talento en televisión?

Yo no le llamaría demostrar, permíteme llamarlo “poner al servicio de mi país lo que soy, lo que me apasiona”. Creo que la mujer en la comunicación tiene más posibilidades de empatizar y como he amado el ejercicio de comunicar desde los medios digamos que cuando haces las cosas desde el corazón todo se simplifica.

Nuestra propia naturaleza nos hace ser más resilientes, mostrar con mayor facilidad nuestra capacidad emocional y por supuesto podemos comunicar en mayores niveles de profundidad por la habilidad empática que nos caracteriza... creo que en mi experiencia ha sido así.

¿Cuáles son los retos por conquistar de parte de la mujer en la TV local?

1. Que la mujer sea valorada por sus capacidades.

2. Que la mujer promueva un discurso que invite al respeto.

3. Que podamos crear contenidos que inspiren ejemplo para las niñas que un día serán el relevo.

4. Que nos midan con el mismo nivel de exigencia que a los hombres.

Finalmente que podamos abrir, no sólo más espacios directivos, sino también crear desde ellos cada vez mejores aportes para transformar el país que amamos y en el que vivimos.

+ Miralba Ruiz

- ¿Crees que la cuota de la mujer en todos los puestos de trabajo de la industria televisiva dominicana ha igualado a la de los hombres?

No, esa cuota en los puestos de trabajo de la industria no se ha igualado, en algunas áreas somos más, en algunas áreas somos menos. Creo que pretender que exista una paridad exacta es irreal, porque eso va a depender del talento, la facilidad, del acceso, hasta de la cultura, que es lo más nos faltaría por cambiar. Hay muchas comunicadoras, hay productoras, no hay tantos camarógrafos, hay editoras de arte, de fotografía, escenógrafas, lo que no hay una sola mujer dueña de un medio o canal, creo que la que ms se le acerca es Rosa Olga, presidente de Adora con el grupo de emisoras y la empresa de cable de La Vega.

- Miralba, ¿qué tan difícil fue demostrar como mujer tu talento en televisión?

“Siempre aposté a mí, siempre supe que tenía la capacidad de hacer muchas cosas, pero sabía que tenía que esperar mi momento y tenía que espéralo preparándome, trabajando, haciendo la carpintería, a veces fue tediosa, a veces pensé que no iba a valer la pena, porque uno piensa el esfuerzo que uno hace, sobre todo, cuando se hace con paciencia y resistencia, hay un efecto acumulado que después te remunera.



¿Cuáles son los retos por conquistar de parte de la mujer en la TV local?

Los retos hay muchas mujeres que han demostrado ser extraordinarias como productoras, generadoras de contenidos, figuras, sólidas, si algo quisiera para la mujer de los medios, es que nos veamos como algo más valioso que un físico, que entendamos que sí que se puede tener un físico agradable, pero que no pensemos que nuestro valor está determinado solamente por eso, pero tenemos que empezar a creérsela nosotras mismas para darnos ese valor. Es un reto que tenemos, que quizás ni siquiera en los medios en la sociedad, si algo pidiera para las mujeres de mi área sería entendernos, valorarnos más allá de un físico.



+ Isabel Aracena

¿Cree que la cuota de la mujer, en todos los puestos de trabajo, de la industria televisiva dominicana, ha igualado a la de los hombres?

Definitivamente la mujer ha demostrado su capacidad en todos los sentidos, no sólo en cuanto al talento, grandes productoras son lideradas por mujeres que han evidenciado éxitos en sus proyectos, por lo que entiendo que no hay ninguna diferencia hombre/mujer actualmente

+ ¿Qué tan difícil fue demostrar como mujer tu talento en televisión?

El área a la que me dediqué era un reto, tenía como mayor dificultad a quién iba dirigida, a los niños, tenía el compromiso de educar y divertir, siendo evaluada por adultos, necesitaba la aprobación de la familia. No sólo era demostrar talento, era crear un contenido potable para el público y siempre ser coherentes con nuestras acciones, gracias a Dios y a un gran equipo de producción que tenía muy claro esta parte, el tiempo nos permitió construir lo que hasta hoy me une a la historia de la TV infantil en el país.

- ¿Cuáles son los retos por conquistar de parte de la mujer en la TV local?

En sentido general las mujeres en la TV que toman este oficio de manera responsable no descansan, se preparan para ser mejores siempre, el gran reto siempre será responsabilidad de cada quien y sus aspiraciones, pues depende que tipo de huellas quieres dejar... Eso es muy personal y aspiracional. Lo que sí estoy clara es que el trabajo profesional y serio siempre se impone.

+ Karina Larrauri

¿Cree que la cuota de la mujer, en todos los puestos de trabajo, de la industria televisiva dominicana, ha igualado a la de los hombres?

La industria de la televisión es muy amplia en funciones y puestos de trabajo. Creo que frente a cámara hay una buena representación de la mujer, sin embargo, en la parte técnica y detrás de cámaras aún falta un proceso de tecnificación y apertura hacia la mujer.

- Karina, ¿qué tan difícil fue demostrar como mujer tu talento en televisión?

Tuve la suerte de iniciar de la mano de un buen maestro, Freddy Beras Goico. Sería deshonesto de mi parte decir que fue difícil. Cómo mujer, productora y comunicadora siempre he sentido apertura en los medios para expresar mis ideas a través de los proyectos en donde he participado.

- ¿Cuáles son los retos por conquistar de parte de la mujer en la TV local?

El reto de la televisión local tiene que ver con un marco legal que nos permita establecer la participación de hombres y mujeres de manera equitativa. Una ley que no sólo proteja a la mujer dentro del rubro, sino, a toda la industria y talento local.

Personalidades.

En las noticias, María Cristina Camilo, Lissette Selman, Saraida de Marchena, Yolanda Mañán y Laura Castellanos. En el humor María Rosa Almánzar, Cecilia García, Nany Peña, Cheddy García y Lumy Lizardo.

La TV infantil tuvo figuras como, Isabel Aracena, “Isha”; Paula Disla, “María Moñitos”; Nuryn Sanlley, “La Pinky” e Iamdra Fermín.