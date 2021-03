Jack Veneno recibe la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Jack Veneno el “Campeón de la bolita del mundo” recibió la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19.

El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), el doctor Mario Lama asistió a la casa de la estrella de la lucha libre para vacunarlo.

Lama publicó la información en su cuenta de Twitter junto a varias fotografías donde se puede ver al exluchador con el puño hacia arriba, al lado del director general del Programa de medicamento Esenciales, Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal).

Rafael Antonio Sánchez, nombre de pila de Jack Veneno, fue sometido a una cirugía el pasado mes de enero para “cambiar una piececita del drenaje del hígado”.

También se encuentra luchando por segunda vez contra un cáncer (ahora de páncreas, el primero fue de próstata).

"Me he puesto las botas de nuevo para luchar contra el cáncer... La lucha más difícil es ésta, he tenido que ponerme las zapatillas de nuevo para luchar", manifestó el exluchador el mes de enero.

Otras figuras que se han vacunado son Fefita la Grande, Frank Reyes, Rafael Solano y Vickiana, así como la comunicadora Brenda Sánchez.