La triste historia que envuelve a Ricardo Crespo y a su hija, que lo acusa de abuso sexual

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

México registra uno de los casos más penosos relacionados a una figura pública. El actor Ricardo, ex cantante de Garibaldi, se encuentra detenido, acusado de haber abusado sexualmente de su hija de 15 años, Valeria.

Tras denunciar a su padre, la jovencita reapareció en las redes sociales, pero fue atacada por presentar un buen semblante y vérsele relax.

Mientras, ella se defiende: “Obviamente no estoy bien, pero esta semana ha sido mejor y no significa que porque estoy haciendo un live (digan) ‘¡Ah!... ¿entonces está pasando por un momento malo y ya está haciendo un live?, ¿está sonriendo?’".

La adolescente defendió su derecho a mostrarse tal y como se siente sin tener que darle explicaciones a nadie.

“No porque esté pasando por un momento malo no significa que van a haber días (buenos), porque no todo el tiempo voy a estar deprimida en la cama, no. No empiecen a decir ‘¿Por qué haces un live si estás tan triste y estás pasando por un mal momento?, ¿por qué subes una historia sonriendo?’… puede haber mucha gente que se queda deprimida en su cama sin salir adelante y también es entendible. Yo no soy así”, agregó.

+ En la cárcel

Hace casi un mes la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Ricardo Crespo.

Su exesposa aseguró que él abusaba sexualmente de la hija de ambos desde que la niña tenía 5 años.

Ricardo Crespo se declaró inocente y culpa a la madre de su hija de mentir.

"“En esta historia es la de la maldad, llevada hasta el grado extremo de construir una historia, destruir la carrera y destruir la personalidad y autoestima, intimidad de un hijo como una herramienta de la venganza y resentimiento", indicó en un comunicado.

También señaló: "No sólo como un delito sino verdaderamente una monstruosidad; sin embargo, confío plenamente en que los órganos y la Justicia llegarán a la verdad y tengo la plena convicción de que saldré libre de estas acusaciones pues la mentira termina siempre por ser exhibida ante el triunfo de la verdad”.

El 18 de febrero pasado, en un mensaje de sus historias de Instagram, Valeria escribió: “Gracias por todo el apoyo y mensajes sobre el tema de mi papá. Pido prudencia y respeto sobre el tema, es un tema delicado. Me costó mucho hablar de esto y aún estoy en el proceso de recuperarme emocionalmente”.