A cuatro días de ponerse la vacuna Fefita la Grande no ha tenido reacción adversa

Redacción de Entretenimiento

Cuatro días después de vacunarse contra el covid, Fefita la Grande no ha tenido ninguna reacción adversa y llamó al pueblo dominicano a seguir su ejemplo.

"Todos los organismos no son iguales, pero a mí no me hizo nada, a mí no me ha pasado nada", manifestó este viernes La Vieja Fefa, de 77 años, en el programa "El show del mediodía" (Color Visión).

La veterana merenguera típica dijo que la segunda dosis le toca en los próximos 18 días.

El Ministerio de Salud Pública desarrolla la jornada nacional de vacunación contra el Covid-19 para las personas mayores de 70 años.

El lunes, “La Mayimba” compartió en sus redes sociales un video del momento en que se le aplica la vacuna.

+ Lo que había dicho

“Ya estoy vacunada estoy bien a Dios gracias solo un pequeñito dolorcito de cabeza, pero estoy bien beso y abrazo estoy muy agradecida de la atención prestada a mi persona”, dijo el lunes la artista en sus redes sociales.

Asimismo, agregó: “Hay Fefita pa rato”.

De inmediato, la publicación se llenó de comentarios y me gusta para la “Gran Soberana”.

Otros artistas y comunicadores que se han vacunado, vistos por Listín Diario, son Johnny Ventura, Frank Reyes, Vickiana y Brenda Sánchez.

El programa de vacunación contra el virus sigue expandiéndose a nivel nacional, con una masiva asistencia de parte de la población, alcanzando en los primeros 15 días de inicio del proceso de colocación de la primera dosis a más de 300,000 personas.

En la actual fase de vacunación sólo están convocados los trabajadores de la salud, los profesores y los mayores de 70 años.