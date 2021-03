Alex Matos: el profesor de química y biología que encontró la fórmula perfecta para la salsa

Ramón Almánzar

Santo Domingo, RD

Alex Matos era profesor de química y biología en un colegio tiempo antes de encontrar la fórmula perfecta para su sabrosa salsa, ritmo en el que ya cumple 15 años y que renueva ahora con un disco en homenaje a Anthony Ríos.

“Antes de la música yo era profesor en el Colegio Emilio Prud´Homme, impartía clases de química, informática, inglés y biología”, recuerda.

En esos tiempos, una metodología ocasional que usaba era impartir las clases cantando, provocando la risa y burla de sus alumnos.

“Los muchachos se burlaban de mí, pero yo les decía: - no se preocupen, ríanse ahora que ustedes algún día van a tener que pagar para verme”.

Sin embargo, tampoco para entonces lo del canto lo tenía claro ni decidido, pues luego de terminar sus estudios secundarios fue a la Universidad Apec a estudiar ingeniería industrial en Apec.

Su primer contacto cercano al ambiente musical se dio en un negocio que instaló junto a un hermano.

En el bar-internet, ubicado en la carretera Mella, también funcionaba un karaoke, en el que comenzó a darle riendas sueltas a su faceta de cantante.

Al poco tiempo un primo que tenía recursos lo vio cantando y quiso grabarle una producción musical y aportó algunos recursos, pero en el camino no permaneció en el proyecto.

Al no contar ya con la ayuda de su primo, buscó otros horizontes. Un amigo le dio la oportunidad de cantar en unas giras que organizaba en hoteles de Bávaro y Punta Cana.

+ Una mano amiga

En esos viajes a Punta Cana conoció al empresario Juan Carlos Payán, quien le propuso trabajar juntos un proyecto artístico.

De 2006 a 2011 pasaron entonces cinco años difíciles, “de muchas vicisitudes, tratando de colocarme en los medios” sin mayores avances.

Un día acudió a la casa del músico Víctor Waill (+1952-20019) a pedirle que le hiciera una cotización “para ver en cuánto me sale, e ir pagándolo al paso”, un arreglo musical.

Ahí nació la salsa que cambió su destino: “Si entendieras”, el tema que décadas antes había popularizado en balada Anthony Ríos (+1950-2019). “El maestro Víctor Waill no me cobró un peso por el arreglo de esa canción que me abrió las puertas al mundo y que me dio la oportunidad de darme a conocer y salir de la invisibilidad artística en la que estaba”, ha dicho.

El tema, “Si entendieras”, se lo entregó listo el 31 de diciembre de 2010 y durante el 2011 fue un suceso musical. Eran los tiempos en que Sexappeal, Michel el Buenón y José Alberto El Canario daban la cara por la salsa en el país.

+ Nuevo homenaje

Justo diez diez años después de ese acontecimiento en la vida de Alexis Suero Matos, su verdadero nombre, decidió rendirle un homenaje a ese amigo eterno que ahora lo bendice desde el cielo, Anthony Ríos.

La empresa AJD Management, que preside Amelfis Díaz, lanzó al mercado el disco titulado “Para ti Anthony… el tributo”.

Son 11 temas que componen la novedad discográfica del “Salsero de Ahora”, como se conoce a Matos.

De la propuesta “Para ti Anthony…el tributo” se difunden en la actualidad las canciones “Fatalidad” (arreglo en balada de DJ Sammy) y “La mancha” (arreglo en salsa de Johan Minaya). Alex Matos tiene una profunda admiración por Anthony Ríos, heredada de su madre, que siempre escuchaba sus canciones en la casa.

“En días pasados me preguntaron que si fuera hijo de algún famoso de quién yo sería y dije que de Anthony Ríos; yo digo que hubiese podido ser hijo de él porque mi mamá era fanática de él, mi mamá lo amaba”, afirmó Alex la tarde del martes durante la presentación de audiovisuales del nuevo disco, en la sala 16 del VIP de Caribbean Cinemas, de la plaza Downtown, en Santo Domingo.

¿Y no te gustaría imitarlo en la cantidad de hijos (Anthony tuvo 26?, se le preguntó durante la actividad de prensa. Su respuesta, en medio de risas: “Nooo, ya se me fue el tiempo, me quedé con uno, debo 25”.

Canciones.

El álbum incluye “Comprender más y amarse menos” (arreglo: Noe Cid Santana); “La Z” (arreglo: Wilbert Taveras); “Como ayer” (arreglo: Edwardo Sarante/Yiyo); “Te vas a quedar sola” (arreglo: Enmanuel Frías (Manuel Piano); “Imaginación” (arreglo: Joan Minaya).

Por igual, “Si usted supiera señora” (arreglo: Wilbert Taveras); “Si un día te sientes sola” (arreglo: Henry Jiménez), “Droga” (arreglo: Noe Cid Santana) y “Canción del adiós” (arreglo: Wilbert Taveras).