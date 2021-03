Hijos de José José no lo dejan descansar en paz, vuelven a enfrentarse

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

A casi año y medio de su muerte, los hijos de José José no lo dejan descansar en paz. El cantante mexicano es objeto nueva vez de intrigas familiares, en un otro capítulo de tristeza.

Sarita, la hija menor del artista fallecido en septiembre de 2019, declaró hace unos días que a su padre no le habían provisto de la mejor atención médica ni buen cuidado familiar en sus últimos años durante su hospitalización en México y que por eso se lo había llevado a Miami tan apresuradamente.

Su media hermana, Marysol Sosa, le devolvió la pelota al asegurar que su padre no tuvo el cuidado adecuado para que la salud del fallecido patriarca continuara estable cuando fue tratado por el cáncer de páncreas, una de las afecciones que deterioró su calidad de vida y más tarde lo llevó a la muerte, a los 71 años.

“Confiamos en ella en reacción directa cuando estaba con mi padre. Y al querer que salga y decir que ‘es que él no tuvo nada’. De antemano, les traemos todo un certificado donde viene todo el historial de mi padre en cuanto inició en el Instituto Nacional de Nutrición hasta el día. Precisamente hasta el final del documento dice y pues el señor, digamos que se fue porque ya no regresó a hacer los seguimientos que necesitaba”, puntualizó la también hija de Anel Noreña.

+ Tres hijos de dos matrimonios

Anel también es la madre de José Joel, fruto de su relación con el artista. El muchacho nació en 1975 y la hija de ambos en 1982.

En 1991 José José se divorció de Anel y cuatro años después se casó con Sara Salazar, su tercera esposa. El mismo año durante una gira latinoamericana, nació su tercera hija, Sarita.

Desde entonces las dos familias comenzaron una disputa mediática que aun después de la muerte del intérprete de “Lo pasado pasado” sigue presente.

En este nuevo capítulo hasta la conductora del programa televisivo mexicano “Ventaneando” (Azteca Uno) puso su chispa para encender la llama.

Durante la entrevista en “Ventaneando” con Marysol Estrella Sosa y Laura Núñez, la comunicadora Pati Chapoy se aventuró a decir que fue Sara Sosa quien verdaderamante dejó a su padre a la deriva, provocando su consecuente muerte.

“Su hija no continuó en Estados Unidos el tratamiento y si alguien dejó morir a José fue ella (Sara Sosa)”, afirmó Chapoy en "Ventaneando".

Marysol secundó la aseveración de Pati y platicó que se enteró que el doctor que atendía al cantante de “Mi vida”, un día antes de que falleciera acudió con ella para decirle que su tratamiento iba muy bien y que después de dos meses podría hacer lo que quisiera; sin embargo, Sara Sosa se lo llevó sin cuestionar al médico ni platicar con él del tema.

“Ella menciona que no tenía atención José, cuando la primera que le negó la atención a su padre fue ella. Porque cuando nos dicen que, desgraciadamente nos dan la noticia que es cáncer lo que tiene, y que se tienen que iniciar ya la quimios, se le llamó inmediatamente a Sara y le dice José ‘deposítame porque me tienen que empezar mi primera quimio’ y ella le niega su propio dinero”, narró Laura Núñez, quien fuera la asistente personal del cantante a través de los años y también acudió al programa “Ventaneando”.

Fue así que Núñez se vio en la necesidad de disponer de su propio dinero para atender a José José y empleó para ello su tarjeta de crédito para que se pagara el tratamiento, reseñó el portal Infobae.

“Esta niña con la mano en la cintura le dice a su papá que no. Yo le quito el teléfono a José y le digo: ‘¿cómo que le niegas el dinero a tu papá?’ Y empezamos a levantar la voz, ella me dijo: ‘es que voy a descompletar lo del enganche de mi casa’, entonces yo le dije ‘estás muy mal, primero está la salud y además es el dinero de tu papá, no te lo está pidiendo prestado”, reveló Nuñez.