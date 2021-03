Todo pasa, solo queda la nostalgia

Bélgica Suárez

Santiago de los Caballeros, RD

¡Hola, buenos días! El tiempo pasa, así mismo la vida y los lugares, casi no voy al centro histórico de Santiago, lugar que cuando estábamos adolescentes era obligatorio, pues las tiendas y casi todos los negocios estaban ahí, todavía hay tiendas conocidas, pero es tan difícil desplazarse por el tránsito, que se nos hace incómodo. En el entorno habían varias casas antiguas que eran tan bellas y vivían los ricos de apellidos sonoros, ahora destruidas por el tiempo, sobre todo las de la calle San Luis, recuerdo que decían ahí vive la mamá de Poppy y otros de la alta alcurnia, hoy abandonadas, por igual las de la calle del Sol, algunas están en buenas condiciones, en una está este periódico, muy linda, otras tienen negocios, sin afectar su estructura y qué decir del Hotel Mercedes, en sus años era el hospedaje preferido por los VIP de la época, hoy un gran monumento histórico , muy maltratado, lleno de bellezas y recuerdos, no sé si está a cargo de Patrimonio Cultural este hotel, ubicado en la 30 de Marzo con Máximo Gómez, vecino de la casa donde vivió el ex presidente Balaguer. A mi mente llega una señora rubia, con el pelo recogido en un elegante moño, ella muy glamorosa siempre con un pequeño perro peludo, muy bien vestida, huésped fija de esta exclusiva posada, todos hablaban de ella y su mascota. En tanto muchas tiendas de esa zona han desaparecido y en su lugar hay negocios de chinos. Antes pasear por las noches era divino, hoy ya no es lo mismo, como son las cosas, cambian con el modernismo y los tiempos.

Comentarios

Otra obra abandonada es donde estaba el cine Apolo, la mayoría de las películas presentadas ahí eran no aptas para menores. Cuando se pasaba por el lugar los caballeros entraban con un periódico en la cara, tapándose, para que no lo identificaran. Recuerdo que había un político, ya descansando en su morada, que entraba todas las tardes a las cinco a presenciar las cintas triples x que se presentaban allí según contaban los chismes del pueblo, pero ya todas esas salas han desaparecido con el paso del tiempo. Pasé por estas calles del centro de la ciudad y recordé todo esto, incluyendo que en el edificio del correo, todavía hoy día, hay señoras que tienen sus casilleros y llevan las cartas de amor del pasado. Apropósito está muy abandonado este edificio y qué pena.

El Covid 19

En este periódico, en su desayuno de la semana pasada, decían unos médicos invitados que al inicio del año pasado veían remota la posibilidad de que llegara el virus del Covid al país, ellos se sorprendieron, pero no todos lo visualizaban así. Recuerdo que en esos días cuando se hablaba en china de esa pandemia estuve en el consultorio del prominente médico, cardiólogo, Santiago García, estaba muy preocupado y hasta asustado. Me contó todo lo que iba a pasar en el mundo y que hoy está ocurriendo, llevándose a tantas personas, incluso conocidas. Por eso debemos de cuidarnos y saber que el Covid 19 es una realidad y seguir el protocolo de salud. Hasta la próxima. suarezb@hotmail.com