Letón Pé estrena nuevo video y sencillo “Te doy la lu'"

Con una onda libre de exploración, de fusiones, y mostrando destellos de sus ángulos más cálidos, llega este nuevo sencillo y audiovisual de la artista dominicana Letón Pé titulado “Te Doy La Lu´”, bajo la producción de los vascos Quiet Guest y PIEK.

De acuerdo a una nota de prensa, este primer sencillo del 2021 de la artista, apuesta al autodescubrimiento en una canción que sirve como una carta mental de ella hacia ella, dándole un giro muy personal, y a la vez (y sin proponérselo), muy de quien la escuche.

“Este tema nació o es una respuesta al bloqueo vital que supone la falta de contacto humano que estamos viviendo. Es un canto a la energía de la música en vivo, y las relaciones puramente físicas. Una sugerente manera de recordar y recordarnos que debemos tomarnos con filosofía todo lo que no podemos controlar”, dijo Letón Pé sobre el tema.

La producción bebe de dos géneros en los que, tanto Quiet Guest como PIEK se desenvuelven con soltura: el Rap y la Electrónica. Ritmo de pulsación lenta, sintetizadores que invitan a cerrar los ojos y dejarse llevar. Guiños a discos de Jazz y Soul de los años 70 sirven como ingredientes para que la voz de Letón flote con una espontaneidad y una sinceridad inusual en estos tiempos.

Su pasión por fusionar diferentes estilos y ofrecer un producto original en el que se viera impregnada su personalidad, es el motor que la empuja a escribir sus propias canciones y debutar en el mundo artístico.

En una época en la que la cantidad parece dominar la industria y la calidad o la longevidad de una obra son valores que quedan en un segundo plano, se agradece infinitamente que sigan desarrollándose propuestas como la de Letón Pé.

“Te Doy La lu´”, estará disponible desde el jueves 4 de marzo en todas las plataformas digitales, y su video en el canal oficial de Letón Pé en YouTube.

Más sobre Letón Pé:

Leticia Pelliccione, más conocida como Letón Pé, cantante y compositora dominicana de ascendencia italiana, nació en República Dominicana el 22 de abril de 1992.

Es junto al productor navarro PIEK, que abre camino con su primer sencillo The One, el cual logró estar en la lista del Top 10 de Temas Virales en Spotify República Dominicana, el Top 7 en MTV Dance España y recibir el apoyo de importantes marcas como Red Bull. Tras este éxito, Letón Pé no ha cesado a la hora de crecer por medio de sus creaciones. Con ya más de 6 sencillos lanzados en el transcurso de su fresca carrera, incluyendo los de su EP y más de 2 millones de escuchas, la artista continúa moviéndose en registros R&B pero sin perder su esencia caribeña y tropical.

Con su proyecto ha tenido la oportunidad de presentarse en importantes escenarios y festivales de la República Dominicana como The Paradise Music and Arts Festival, Santo Domingo Pop, y abrirle a agrupaciones internacionales como Buscabullas. Su música es escuchada tanto en el mercado latino como el europeo.