Rock local: Vivió en los 80 y 90 su mejor época

Pachico Tejada

Santo Domingo, RD

A finales de la década 80 y principios de los 90 el rock tuvo su mejor momento en una buena parte de la juventud de nuestro país.

Un momento en el que llegaron a existir más de 40 agrupaciones que tocaban este género musical y las que, sobre todo, gracias a que tuvieron el empuje de Las Olimpiadas Rock, que organizaba Kim Sánchez.

“Rewind”, un documental- concierto que pretende contar lo que se vivió en esos años a través de los músicos que lo protagonizaron, será presentado el sábado 27 de febrero a las 9:00 de la noche vía streaming.

Un especial de más de dos horas de entrevistas y música en los que participan Toque Profundo, Empihis, Cahobazul, I.0. , Tribu del Sol, Coral Negro, Máx Martínez (New Page y Tabutek) Etiqueta Negra, Transfusión, Penché, Razón Vital, JLS y Guaitiao, entre otros.

En ese sentido, este documental será como una especie de “Rompan todo”, la serie de Netflix que pretendió contar la historia del rock en Latinoamérica, pero como apunta Tony Almont, esos tuvieron la suerte de tener disqueras que dándoles apoyo.

Es por esto Allan Leschhorn, Lyle Reitzel, Máx Martínez y Tony Almont, cuatro de las más importantes figuras del rock local, hablan de lo que se vivió entonces y de lo que significa este estilo musical hecho en República Dominicana.

Integrantes de las bandas Empiphis; Cahobazul; New Page/Tabutek y Toque Profundo, respectivamente, ven en las Olimpíadas Rock una bujía que hizo más fácil que jovencitos de los ochenta se decidieran a formar bandas. “Constituyó un espacio único para la creación y difusión de nuevos talentos”, recuerda Martínez, quien al frente de su banda New Page, ganó esta competencia en 1987.

Unos años de los que Leschhorn, guitarrista de Empiphis, que grabaron el álbum “De cara al futuro”, en 1987, valora la hermandad que había entre las bandas y la fidelidad de una legión de seguidores.

Asimismo, Reitzel, con Cahobazul rememora la gran cantidad de presentaciones que debían hacer. “El itinerario era tan fuerte que era a nivel de merengueros”, explica, y que las actuaciones de los intérpretes de “Gazcue es arte”, (título del disco que sacaron en 1989) no solo en la capital, sino que hicieron varias gira al interior y consiguieron el patrocinio de licoreras.

Era un tiempo sin Youtube ni Spotify en la que se perseguían los discos de pasta, cassettes y más tarde los compactos, y escuchar la música que le gustaba a la juventud del momento no era tan sencillo como ahora. “Éramos como una especie de tribu, pero cuando llega La Nota diferente, empezamos a ver muchas muestras del rock en español”, comenta Almont, voz/ líder Toque Profundo, que en 1992 publica su primer disco, “Sueños y pesadillas del tercer mundo”.

Causas del declive

Pero toda aquella ebullición se calmó y tanto artistas como fans, que ya rondan el medio siglo de edad, dieron paso a otros géneros y sonidos que se hicieron dueños del gusto popular. “Quizás desconectamos en la forma de comunicarnos con el público. A eso súmale la invasión de otros géneros musicales con apoyo de recursos ilimitados”, considera Leschhorn, cuya banda, Empiphis lanzó este enero la canción “Todo está bien”, acompañado de un video.

Otro elemento es el hecho de que muchos de los que formaban estas bandas estaban estudiando y tomaron esa etapa como un momento de la juventud, pero no se plantearon seriamente ser hacerlo de manera profesional. “Cuando se graduaban de la universidad, tenían que tomar una decisión de si seguir con la música o no, y como no había un precedente, unos lo dejaron”, explica Almont, cuya banda Toque Profundo sigue al pie del cañón, produciendo música nueva y haciendo shows.

Máx Martínez entiende que el rock, como muchas otras expresiones, ha necesitado de periodos de regeneración para descubrir nuevas formas y adaptarse a nuevos oídos. “A nivel local considero que esos cambios nos han tomado de sorpresa sin permitirnos hacer el reajuste respecto al resto del mundo”, dice el cantante, quien se encuentra preparando su primer disco como solista en el que sigue explorando la electrónica/ rock.

Lyle Reitzel, quien ha seguido haciendo música en distintos proyectos, acaba de presentar su más reciente sencillo, “En La Sombrita (Periplos de Cuarentena)”, es positivo. “El rock nunca morirá. Ha pasado por muchas crisis, pero emerge siempre”, confía.

DETALLES

Documento.

Con la participación de más de 14 bandas, así como de importantes figuras que aportaron e influyeron, “Rewind” contará la historia del rock hecho en la República Dominicana.

Lo que narrará.

El origen y desarrollo de la época más trascendental del Pop rock local quedará plasmada en este documental que abarca los hechos contados por sus protagonistas y la interpretación de temas del género.