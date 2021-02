Unión urbana: La Insuperable y La Materialista ponen fin a años de enemistad con “Voy a beber”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Luego de varios años de enemistad con una rivalidad que traspasó lo profesional, La Insuperable y La Materialista sorprendieron a sus fanáticos con una colaboración que marca el inicio de su reconciliación tanto en la música como en el plano personal.

“Voy a beber” es el titulo de la canción con la que las dos artistas urbanas decidieron dejar atrás todos los conflictos y controversias que tuvieron en el pasado, para dar paso a una nueva etapa en la que han decidido unir fuerzas y talento.

“Por una unión de corazón , por una amistad que pudo perdonarse y superar el rencor . Hoy mi corazo´n se rebosa de alegri´a en poder presentar este trabajo realizado con mucho amor junto a una gran mujer quien tiene mi carin~o y mi respeto (Indira Luna)”, escribió La Materialista.

Por su parte La Insuperable dijo: “Este 2020 fue un an~o que nos ensen~o´ tantas cosas una de las primordiales es que no debemos perder el tiempo aprovechar cada minuto de nuestras vidas para ser mejor persona, Hoy me llena de felicidad dejar atra´s tantos an~os perdidos y empezar un nuevo comienzo contigo @lamaterialista1 Como dices, Dios sabe cuándo es el tiempo perfecto para cada decisio´n y este es el nuestro”.

Más allá de los conflictos personales que tuvieron hace algunos años, esta unión refleja la madurez como profesionales que han tenido ambas y deja el camino abierto para que más artistas dominicanos sigan sus pasos y dejen atrás sus diferencias, así como lo han venido haciendo muchos artistas extranjeros.

Desde hace varios días las urbanas han calentado las redes sociales con una supuesta “tiradera” que tenía a sus seguidores pendientes de todo que publicaban en las plataformas digitales.

Todo empezó con el verso de la esposa de Toxic Crow en el tema “Ultra Combo”, luego La Materialista lanzó “Jacuzzi” una supuesta respuesta para La Insuperable, pero todo era una estrategia para lanzar “Voy a beber”, una de las colaboraciones más esperada del género urbano dominicano.

“República Dominicana en la unio´n esta la fuerza y esta sé que no pasara´ desapercibida, porque fue hecha con amor y desde el corazo´n solo nos queda decirles que la disfruten tanto como lo hicimos nosotras”, dijo La Insuperable.

El inicio de todo

Indhira Luna y Yameiry Infante eran amigas, pero hace algunos se convirtieron en las rivales bestiales del espectáculo. Las redes sociales sirvieron de canal para denotar, incluso el aspecto físico, descalificarse y hasta burlarse una de la otra.

En el 2016 la intérprete de “La chapa que vibran” hizo un llamado de unión entre las mujeres del género urbano, pero La Insuperable se mostró renuente e ignoró todo intento de acercamiento por parte de esta.

“Con toda la sinceridad posible, yo invito a mis colegas públicamente, y no me da vergüenza, a dejar a un lado las rivalidades que en algún momento pudieron pasar y trabajar en unión”, pidió en ese momento La Materialista.

Sin embargo, la intérprete de “Bendecida” respondió: “A mí no me faltes el respeto que yo no te lo falto, a mí no me quieras ensuciar y después limpiarte con tu carita limpia”.

Algo que dijo La Materialista había herido profundamente a La Insuperable, cuando ella estaba embarazada de su hija más pequeña. Sentía como que la contrincante había transgredido una línea que nunca debió pasar. Por esta razón la cantante no veía posibilidad de reconciliación.

En el 2018 La Materialista lanzó “Sensei” en la que dedica las líneas “Mujeres que hablan mal de mí parecen un embudo, con piernas de karateka y nalgas de luchador sumo”. En respuesta a ese tema La Insuperable “Mastica y traga”.

Ese mismo año las exponentes urbanas extendieron su “lucha olímpica” al escenario del Aniversario Telemicro, cuando la producción las puso a competir en el escenario, teniendo La Insuperable la victoria, según sus fanáticos.

https://www.youtube.com/watch?v=elY5rk-W87U