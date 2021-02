“Hotel Coppelia” a la vista

Helenny Amparo / Luis Beiro

Santo Domingo, RD

Las ataduras que ha impuesto la pandemia en todos los sectores del arte, incluyendo el cine, no han impedido que el multipremiado director y guionista dominicano José María Cabral continúe en su empeño de poner ante el público otra de sus cintas, esta vez apostando a una historia de época que se desarrolla en medio de la Guerra Civil del 1965, desde el punto de vista de trabajadoras sexuales.

LD: Por fin estrenarán “Hotel Coppelia” en el Miami Film Festival. Según hemos leído, su estreno está previsto para el 9 de marzo ¿Qué hay de esa noticia?

JMC: Así es, a pesar de que el 2020 fue muy difícil para hacer festivales presenciales, ya estrenamos en el festival de La Habana y ahora en Miami en salas de cine con público. Para mi es mucho mejor que la audiencia pueda tener la experiencia completa de verla en la pantalla grande. Ahora en Miami estamos en la competencia oficial y deseándole muchísima suerte.

LD: ¿Y aquí en la República Dominicana, cuándo se estrenará?

JMC: Aún no sabemos con esto de la pandemia, pero en algún momento del 2021.

LD ¿Está satisfecho con “Hotel Coppelia”?.

JMC: Sí, es una película que aunque está ambientada en los años 60, todavía tiene mucha relevancia con el mundo actual.

LD: ¿Rompe algún tabú con este tipo de película?

JMC: Definitivamente contar una historia de época, sobre todo durante la guerra civil del 65, y hacerlo desde el punto de vista de trabajadoras sexuales es un pequeño atrevimiento, será interesante ver hacia dónde nos lleva esa conversación.

LD: ¿Qué evoca usted con el título de esa nueva película?

JMC: El Hotel Coppelia es ficticio, igual que la trama. Pero está inspirada en hechos reales y circunstancias reales, el hotel viene siendo el micromundo que absorbe todo lo que pasa afuera y afectando de manera directa lo que pasa adentro. Todo lo que pasa en la peli, fue sacado de situaciones reales e interpretadas para que sucedieran dentro del hotel.

LD: ¿El cine dominicano en medio de la pandemia es un caos, o una bendición de Dios?

JMC: Ninguno de los dos, afortunadamente hemos podido seguir haciendo cine, pero no tenemos las salas abiertas como antes para llevar a la gente al cine. Tenemos la dicha de que esto pasó en un momento donde el streaming tiene tanto alcance, y en el caso de esta película hemos podido vender a más de 4 territorios importantes para TV y streaming.

LD: ¿Qué ha hecho en estos meses de asueto forzado? ¿Escribiendo guiones o “mirando los frutos del distanciamiento?

JMC: Un poco de las dos, han habido momentos de mucha luz y otros donde no hago absolutamente nada. Dicen que la pandemia debe ayudar a tener más tiempo para escribir, pero eso es mentira, no es tiempo lo que hace falta, es inspiración. Y en un mundo apocalíptico como el que estamos viviendo, es difícil encontrarla.

LD: ¿Tiene en proyectos nuevos cortos por Internet? ¿Se los enviará a su “amigo” Jimmy Kimmel?

JMC: Jajaja no, he estado bastante apagado en redes sociales desde hace 1 año.

LD: Los directores de cine ¿nacen por filosofía de la vida? o ¿por causa del destino?

JMC: Yo me imagino que cada director encontró esta profesión de manera distinta. En mi caso yo era un niño muy solitario y miedoso, solo me podía refugiar en las historias que encontraba en el mundo y hacerlas mías de alguna manera.

LD: ¿Es complicado buscar patrocinio para el cine dominicano?

JMC: Al principio lo fue, hasta Carpinteros, porque con la misma Carpinteros duré mucho rato siendo rechazado por muchas compañías. Después ha sido un poco más fácil, pero todo el crédito lo tiene la ley de cine.

LD: ¿Le gustó “Parásitos”?

JMC: Es brutal!

LD: ¿A qué le teme usted de los premios que se otorgan en materia de cine?

JMC: No le temo a nada con los premios, como no soy quién los da, si vienen bien, sino vienen también. No quiere decir que no me interesan, es fascinante ganarlos, pero no puedo enfocarme tanto en ello.

LD: De su catálogo de películas, ¿cuál le costó más trabajo realizar?

JMC: Carpinteros, los 9 meses que cabralpasé en la cárcel construyendo y absorbiendo la historia fue culminante.

LD: ¿En qué momento de su vida comprendió que ibas a ser cineasta?

JMC: Yo veía lo que sea que me ponían en TV. Me tiraba todas las novelas, era fan hasta de La Usurpadora (no sé como pero si), y cuando descubrí El Renegado, haciendo aventuras en su motor, ese fue mi héroe. Quería de alguna manera ser parte de ese show y empecé a actuar para llegar a ser El Renegado. Después me aficioné de Jim Carrey, y por ahí empezó todo.

LD: ¿Cómo valora usted las medidas de Salud Pública para “controlar” esta pandemia?

JMC: Hay que aclarar que esto es relativamente nuevo y nadie sabe bien cuál es la mejor manera de controlar la pandemia, pero también creo que ha sido un poco abusivo mantener por 1 año completo un toque de queda tan riguroso. En otros países han abierto y cerrado dependiendo de los casos, aquí hacen el mínimo de abrir, provocando miles de desempleos, quiebras, afectando emocional y psicológicamente a muchas personas. Sin economía tampoco vamos a poder financiar nuestra salud. Hay que tomar en cuenta todo. La salud está primero, pero no creo que es una situación de blanco o negro, hay un punto gris que debemos explorar.

LD: Hay mucha variedad en los actores de sus proyectos ¿A qué se debe?

JMC: Castings. Me gusta hacer castings en cada película y descubrir talentos nuevos.

LD: Usted no es de los que se cansan haciendo cine. Pero, realmente, ¿de qué cosa se cansaría o está cansado usted?

JMC: De la pandemia! Jejeje

LD: ¿Ha visto a Sobeida últimamente? ¿Le gustaría volver a hacer un cortometraje sobre ella?

JMC: Soportaría hacerle un corto documental, una mirada a Sobeida 12 años después del acontecimiento.

LD: ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que le ha dejado la pandemia a nivel profesional y personal?

JMC: La familia es invaluable.

SEPA MÁS

Filmografia de José María cabral

•Hotel Coppelia (2020)

•El Proyeccionista (2019)

•Carpinteros (2017)

•Detective Willy (2015)

•Despertar (2014)

•Arrobá (2013)

•Jaque Mate (2001)

CORTOMETRAJES

•Súbete al Progreso

•Un millón por Sobeida

•Isla de Plástico

•JM at the Jimmy Kimmel show talking DR.

•Excexos