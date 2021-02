El Alfa brilla en Premio Lo Nuestro con doble presentación

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

A casi un mes de su última publicación en las redes sociales el artista urbano dominicano El Alfa apareció y lo hizo por todo lo alto: con doble presentación en Premio Lo Nuestro 2021.

El llamado “jefe” subió al escenario inicio de la ceremonia para interpretar el tema “Gota a gota” junto a los boricuas Zion y Lennox.

Luego apareció para interpretar el exitoso tema “Bebé” junto a Camilo y el cual acumula más de 146 millones de reproducciones en YouTube.

Se esperaba que el intérprete de “Singapur” y “Coronao now” apareciera en los premios con el Bugatti, que supuestamente compró, pero no fue así.

El urbano criollo ha estado envuelto en una polémica tras publicar una fotografía con el carro de lujo y que se supone opacó el lanzamiento del disco “Los dioses” de Anuel y Ozuna.

Sin embargo, la noche de ayer jueves circularon varias fotografías del cantante de “Guaremate de por vida” junto a un Bugatti, al igual que lanzó el tema titulado “Caso Bugatti”, por lo que muchos internautas en las redes sociales sospechan que el artista compró dicho carro.

Sumado a esto el reguetonero puertorriqueño Farruko encendió los rumores con una publicación en la que felicitaba al dominicano.

“Hay bobo el brother se burló 2021 abusador @elalfaeljefe felicidades que maldita planta sardina en lata tu dices feliz por ti después me lo prestas pa un domingo de teteo Dios te bendiga manito y te lo deje disfrutar usted es un fajón!! Li´der tengo alguien esperándolo en el aeropuerto de las Américas con mamajuana en mano pa q se lleve un suvenir pal viaje hace fri´o en Espan~a ???? moraleja muchachos no buzeen ni subestimen aqui´ to el mundo carga los mismo”, escribió el boricua.