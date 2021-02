El telón está arriba: "Pinocho" sigue este fin de semana

Santo Domingo

Teatro Guloya sigue este fin de semana con "Pinocho", en una serie de funciones que iniciaron el pasado sábado 13 y que terminarán el domingo 28 de febrero, y que tienen lugar en su sala Otto Coro.

"El teatro me bendice, porque me permite, a través de las máscaras de Yepeto y Pinocho, decirnos las verdades que todo hijo desea preguntar a su padre, y las respuestas que todo padre no se atreve a decir a su hijo", explica Claudio Rivera, actor y director de la pieza en la que trabaja junto a su hijo, Dimitri Rivera.

La información fue dada a través de una nota de prensa en la que se explica que en estas presentaciones, que se realizan en horario de sábados y domingos 3:00 de la tarde, se cumplen los protocolos de seguridad para prevenir el contagio del coronavirus.

"Pinocho" fue seleccionado para formar parte del catálogo de la REDELAE (Red Euro latinoamericana de Artes escénicas), hace casi un año y antes de entrar a pandemia se presentó en el V encuentro Internacional de Payasos, en la ciudad de las Tunas y en el teatro de las Estaciones en Matanzas, Cuba.

Claudio Rivera realizó la dramaturgia del espectáculo a partir de la novela original de Carlo Collodi y la dirección del montaje.