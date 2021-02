Demi Lovato revela que tiene daño cerebral por sobredosis de 2018

Beth Harris | AP

Los Ángeles, Estados Unidos

La sobredosis de drogas de Demi Lovato en 2018 provocó que la cantante tuviera tres derrames cerebrales y un infarto, dejándola con limitaciones físicas que aún la afectan.

Lovato revela públicamente por primera vez detalles sobre el incidente casi fatal en "Demi Lovato: Dancing With the Devil", una docuserie de cuatro partes que debuta el 23 de marzo en YouTube Originals.

En el tráiler, Lovato dice que los médicos le dijeron a su familia que tenía de cinco a diez minutos de vida.

"Me quedé con daño cerebral, y todavía lidio con los efectos de eso hoy", dijo en una videollamada el miércoles. “No conduzco un automóvil porque tengo puntos ciegos en mi visión. Durante mucho tiempo, me costó mucho leer. Fue un gran problema cuando pude leer un libro, que fue como dos meses después, porque mi visión estaba muy borrosa ".

Lovato dijo que las repercusiones duraderas "todavía están ahí para recordarme lo que podría suceder si alguna vez vuelvo a entrar en un lugar oscuro".

La cantante de 28 años, quien lució el cabello rosado en la llamada, ha estado trabajando desde los 10 años, cuando apareció en la serie de televisión "Barney & Friends". Fue a rehabilitación por primera vez a los 18 años, después de luchar contra el trastorno bipolar, la anorexia y el acoso.

Lovato ha compartido sus luchas privadas antes, en un documental de MTV de 2012 y en un documento de YouTube de 2017 en el que dijo que todavía estaba lidiando con adicciones al alcohol y la cocaína después de someterse a una rehabilitación adicional. Dijo que hablar públicamente sobre esos programas le proporcionó la responsabilidad que la mantuvo sobria durante seis años hasta su recaída en 2018.

“Mi propósito al publicar esto es ayudar a las personas que han estado en el mismo camino que yo”, dijo. "Quería dejar las cosas claras y quería revelarlo todo a mis fans".

La familia de Lovato, así como Elton John y Christina Aguilera, se encuentran entre los entrevistados en el documento que recibió un disparo durante un año. En el tercer segmento, Lovato habla sobre traumas pasados ??de su vida.

Lovato no se relaciona con los artistas que afirman que son más creativos cuando están en un lugar oscuro o consumen drogas.

“Siento que el mejor trabajo que hago es cuando estoy presente y soy consciente de lo que está pasando en mi vida”, dijo. “Ahí es cuando la verdad fluye de mí. Mientras continúe diciendo mi verdad, haré música que resuene en la gente ".

Lovato relanzó su carrera como cantante en los premios Grammy del año pasado y cantó el himno nacional en el Super Bowl 2020 antes de que la pandemia de coronavirus se apoderara.

El mes pasado, Lovato cantó en un especial de televisión que marcaba la toma de posesión del presidente Joe Biden.

A pesar de su experiencia cercana a la muerte, Lovato no cambiaría lo que le sucedió.

“Todo tenía que suceder para que yo pudiera aprender las lecciones que aprendí”, dijo. “Miro hacia atrás ya veces me pongo triste cuando pienso en el dolor que tuve que soportar para superar lo que tengo. Estoy muy orgulloso de la persona que soy hoy. Una de las principales razones por las que me presento es para no tener que volver a vivir esa vida nunca más ".