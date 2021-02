Montecristi necesita una mano amiga

Belgica Suarez

¡Hola, Buenos días! Montecristi está de moda, las autoridades turísticas deben aprovechar ese boom para hacer pequeñas inversiones, arreglar sus calles que están en muy mal estado y conjúntame con Patrimonio Cultural rehabilitar las casas coloniales que hay en el centro de la cuidad, muy deterioradas. Creo que esos monumentos históricos sólo los hay en San Fernando, eso puede servir grandemente para el turismo, igual las salinas y ni hablar de sus playas que no tienen condiciones para bañarse, así como la calle Paseo de Los Pescadores que conduce a la playa Juan de Bolaños, inservible, pésima; tan bonito que está el área, ya que hay varios hoteles por ahí. El Cayito Hotel y Restaurante, bien decorado con paragu¨itas y reforestado con frondosos arboles, además el Hotel Los Jardines y Cayo Arena, pero qué desastre pasar por ahí , ese es un lugar perfecto para pasarla bien.

Comentario

Siguiendo con Montecristi, en el malecón hay tantos restaurantes bonitos que no tienen nada que envidiar a cualquier polo turístico, pero le falta la mano amiga del gobierno. Ahora que David Collado está muy activo por desarrollar estos pueblos de costas y Montecristi ha sido olvidado, ahí tiene otro destino a desarrollar, otro atractivo que posee esta zona es que comparte muy de cerca otro país en una misma isla. Otros lugares hermosos y encantadores son Los Siete Cayos, El Morro y varias islas más que podemos conocer, ya que ahora han puesto una agencia para alquiler de botes y lanchas, por cierto una experiencia inolvidable. Continuaremos con este tema….

Video viral

Hace unos días fue tendencia en las redes y los periódicos nacionales un vídeo del ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, bailando Jerusalema, muy popular en estos tiempos, a mí me encantó, hay que tener mucha personalidad y estar bien realizado, lo hizo con mucho cuidado. ¿A quién perjudica que una persona por mucho renombre que tenga sea feliz sobre todo en medio de esta pandemia? Jaime es siquiatra, sabe lo que hace y él se ha “bufiado” a ciertas personas que no se atreven hacerlo aunque deseos tienen, pero viven del qué dirán. Fernández Mirabal es un caballero, amable y respetado que no le hace daño a nadie, que viva la alegría, además hay que tener gracia para bailar esta música, con su vestimenta parecía que estaba ejercitándose.