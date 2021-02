Muere Johnny Pacheco, el padre de la salsa y legendario músico dominicano

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

El legendario músico dominicano Johnny Pacheco, considerado el padre de la salsa, murió este lunes al no rebasar el estado de gravedad en que se encontraba en un hospital debido a una pulmonía. Tenía 85 años de edad.

Con su muerte, Pacheco deja un legado histórico en un género tropical como la salsa que se difundió por el mundo a ritmo de sus pasos, al sonido de los instrumentos que introdujo y al calor de generaciones que la mantienen en vilo y en perenne fiesta.

La información de su muerte la ofreció Eugenio Pérez, conocido como "el Salsero Mayor".

Su sello en la salsa queda en muchas acciones históricas, entre ellas como fundador de la famosa banda Fania All Star, donde aciertos vocales como Celia Cruz, Rubén Blades, Pete "El Conde" Rodríguez, Héctor Lavoe, Eddie Palmieri, Héctor Casanova, Ray Barreto, Willie Colón y Bobby Valentín, entre otros, descollaron hasta el estrellato.

Juan Azarías Pacheco Knnipping, su nombre verdadero, sufría de párkinson desde hace unos años, pero fue hospitalizado desde el viernes por una pulmonía.

Su esposa, Ququi Pacheco, había pedido oraciones por su salud. “Dios los bendiga a todos. La familia del maestro Johnny Pacheco solicita una cadena de oración por su salud, quien en estos días fue internado de emergencia en un hospital, debido a una pulmonía. Le pedimos privacidad en estos momentos, los mantendremos informados", había escrito.

Considerado uno de los creadores de la salsa en la década de 1960 en Nueva York y de la Fania All Star, nació el 25 de marzo de 1935 en Santiago (norte dominicano) y emigró de niño con toda su familia a Nueva York, donde inició sus estudios y formación musical.

República Dominicana le rindió varios homenajes durante su vida, entre ellos la entrega del principal galardón de Premio Casandra en 2009.

"Cuánto hubiese querido que mi padre estuviese aquí esta noche (...) a los seis años me puso a escuchar una sinfonía y me dijo, ‘deja ver si no eres como tus hermanos, sordos’", exclamó el director de orquesta y productor musical al momento de recibir la estatuilla del Casandra en 2009.

El artista, auxiliado por un bastón, fue agasajado por un motivo especial con la interpretación de "Celebro tu cumpleaños", que inició Marivel Contreras, entonces presidenta de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), y al que se unió un repleto Teatro Nacional Eduardo Brito.

Antes, en 2008, el Banco de Reservas (Banreservas) le rindió un homenaje que incluyó la edición de un disco con sus éxitos en las voces de figuras internacionales.

En 2014, se organizó en el hotel Jaragua de Santo Domingo el evento "Yo soy la salsa”, producido por Andrés van der Horst Jr., que fue filmado como parte de un documental sobre la vida del mentor de La Fania hace 50 años, junto al italiano Jerry Macucci.

Para ese trabajo fílmico Pacheco estuvo presente en la capital dominicana y en el show artístico cantaron algunos de sus temas emblemáticos.

A sala llena, en el show musical en el Jaragua se celebró además el cumpleaños número 80 de Pacheco.

La actividad artística contó con la participación de emblemáticos músicos y cantantes que formaron parte de la prestigiosa institución musical fundada por el clarinetista y director dominicano nativo de Los Pepines en la ciudad de Santiago.

Los primeros en poner a vibrar el auditorio fueron los 15 músicos dominicanos dirigidos por Ramón Orlando, cuya calidad fue elogiada por Johnny Pacheco al acompañar primero a Milly Quezada en el tema “Quimbara” y luego a Alex Matos con el tema “Míralo al revés”.

El show incluyó “Cúcala”, salsa popularizada por Celia Cruz e interpretada esa vez por Amara La Negra.

Sexappeal interpretó “Esa prieta”, mientras Adalgisa Pantaleón toreó a su manera "Toro mata” y José Alberto “El Canario” hizo suya “La esencia del guaguancó”.

Por el escenario esa vez también pasaron Michel “El Buenón” cantando la clásica salsa “Las muchachas” y el momento cumbre del homenaje a Pacheco en 2014, según la prensa especializada, fue cuando Cuco Valoy hizo llover en su voz “Agua de clavelito”, con las improvisaciones de Mozart La Para.

También fue estelar la reunión artística lograda con la presencia de Ismael Miranda, Cheo Feliciano, Charlie Rodríguez, Roberto Roena, Papo Lucas, Adalberto Santiago y Bobby Valentín, entre otros, dirigidos por Isidro Infante.

Estos salseros retumbaron en el teatro La Fiesta del Jaragua cuando marcaron “Oye qué rico suenan las estrellas de Fania”, “Quítate la máscara”, “¿Señor sereno porqué me mata?”, “No me digan que es muy tarde ya” y “María Luisa”, en voz de Ismael Miranda, a quien le decían “El Niño Mimado de la Fania”. Cheo Feliciano cantó “Anacaona y “El ratón”.

Al final todos juntos interpretaron con Johnny Pacheco en escena “Quítate tú”, para despedir con Yanfourd, David Kada y Ruth, quienes hicieron la popular salsa “Mi gente”.

En 2017, la familia de Pacheco recibió de manos del entonces alcalde de Santo Domingo Este (ASDE), Alfredo Martínez, y del presidente de la Cámara de Diputados, Rubén Maldonado, un reconocimiento especial.

También se dejó inaugurado el Bulevar Johnny Pacheco, ubicado en un tramo de la avenida España, comprendido entre el puente Juan Carlos hasta la calle Cuarta.