Paris Hilton: amor, maternidad y lágrimas a los 40

EFE, Por Nora Cifuentes.

Reportaje

Paris Hilton va a ser madre. Lo será junto a su novio, Carter Reum, cuando ambos celebran los 40 años mutuos, y mientras la famosa y rica heredera lucha porque aquellos que la hicieron sufrir en su juventud no puedan causarle ese dolor a otros adolescentes.

“Tener una familia e hijos es el significado de la vida, pero sentía que nadie merecía ese amor por mi parte y ahora he encontrado a la persona que sí lo hace”, dijo para The Trend Reporter. “Hemos hecho la fecundación in vitro” confesó Hilton, que eligió este método porque quiere tener gemelos.

Así pues, Paris recorre este camino junto a Carter y a su alrededor todo son noticias y acontecimientos protagonizados por ella en estas fechas de enamorados, cumpleaños y maternidad. Porque la suya es una larga e intensa historia.

FAMA Y LINAJE

Paris Hilton nació el 17 de febrero de 1981 en Nueva York. Como primera hija de Kathy y Henry Hilton, es también bisnieta del fundador de Hilton Hotels & Resort, Conrad Hilton. Sus tres hermanos pequeños son: Nicholai Olivia "Nicky" Hilton, Barron Nicholas Hilton II y Conrad Hughes Hilton II.

pesar de su nombre, no hay sangre parisina corriendo por sus venas, pero sí que tiene ascendencia europea, concretamente alemana, inglesa, irlandesa y noruega. Y, además de ser la primogénita, es la Hilton más famosa de este linaje millonario.

Una fama que aconteció no solo por su aparición junto a Nicole Richie (su mejor amiga de la infancia) en la serie “The Simple Life”, sino por los escándalos sexuales junto a su expareja Rick Solomon, que difundió un vídeo íntimo de ambos.

Desde entonces, Hilton ha tenido un largo historial de romances tóxicos que le dejaron huella. “He pasado por varias relaciones de abusos”, dijo a People, y ha protagonizado varios escándalos y polémicas, incluyendo detenciones policiales, por ejemplo, por conducir bajo los efectos del alcohol.

Los malos momentos comenzaron para ella incluso antes. El año pasado, en el documental “This is Paris”, confesó haber vivido “una tortura continúa” en la Provo Canyon School, el internado al que sus padres la enviaron de adolescente debido a su conducta fiestera: “Nos decían cosas terribles, nos hacían ‘bullying’, nos pegaban y estrangulaban”.

Pero todo eso son las sombras de su historia. Entre las luces, Paris tiene una amplia carrera propia como actriz, cantante, empresaria, “influencer” y hasta escritora. De hecho, es una de las mujeres más famosas (con perdón de, o junto a, Kim Kardashian).

En la actualidad, Paris Hilton mantiene una relación con el emprendedor Carter Reum, que cumplió los 40 años el pasado 5 de febrero, muy cerca de la fecha en la que los cumple ella, y de San Valentín.

ROMANTICISMO Y DOLOR

Paris le hizo un original regalo a Carter por este cumpleaños: un cuadro con un retrato gigante de ambos. Y compartió en su Instagram el vídeo de la reacción de su novio al recibir el regalo, dedicándole unas románticas palabras: “Iluminas mi mundo, eres mi todo y me haces la mujer más feliz del mundo cada día”, escribió.

Y añadió: “Adoro la forma que tienes de arrancarme una sonrisa, tus besos son mágicos e increíbles. Eres lo más especial para mí y te lo demostraré a diario durante el resto de mi vida. Te quiero para siempre”.

Sin embargo, estas fechas tan señaladas y felices para la Hilton también se han visto empañadas por el dolor. Y es que Paris no pudo contener las lágrimas cuando, ante un comité del Capitolio del Estado de Utah, en Salt Lake City (EE.UU.), revivió sus peores recuerdos en el internado.

“Me sentía violada todos los días”, dijo, al relatar que era observada por completo por miembros del personal mientras se duchaba. “A los niños les inmovilizaban, golpeaban, arrojaban contra las paredes y estrangulaban. Y sufrían abusos sexuales regularmente”, desveló.

Además, Hilton dejó claras sus razones para hablar de ello: “No cuento todo esto para dar pena, sino para arrojar luz sobre una realidad que ocurrió hace tiempo y que sigue sucediendo en la actualidad. Esta gente debería estar avergonzada de sí misma”, sentenció.

“No puedo irme a dormir cada noche sabiendo que hay niños que están sufriendo los mismos abusos que yo y otros tantos vivimos, y ustedes tampoco deberían poder hacerlo”, concluyó su testimonio con contundencia.

MEJORES FRASES Y MOMENTOS

Porque si hay algo por lo que destaca la “socialité” es por sus frases más celebres y momentos más reseñables. Algunos polémicos, graciosos o escandalosos. Otros, como el anterior, claramente reivindicativos. Por eso, en este homenaje a su 40 cumpleaños repasamos más frases de Paris Hilton.

“Hace 14 años, Britney Spears y yo inventamos el ‘selfie’” comentó en Twitter el pasado 20 de noviembre de 2020 junto una foto suya con la princesa del pop, autoadjudicándose de broma la invención de este tipo de autorretrato.

“Cada década tiene a una rubia icónica: lo fueron Marilyn Monroe y Diana de Gales. Ahora yo soy esa rubia”. Esta frase de Hilton, de la primera década del 2000, es una de las más citadas y recordadas, atribuida en 2009 en Digital Spy al medio E! En línea.

“Siento que todo el mundo cree conocerme... Pero nadie sabe realmente quién soy... A veces ni siquiera yo misma lo sé”, confesó el año pasado en el trailer de “This is Paris”.

“Ser uno mismo en un mundo que trata constantemente de convertirte en otra persona es el mayor logro de todos”, tuiteó en 2018.

“Estoy emparentada con Marilyn Monroe y con la reina Isabel II”, declaró en febrero de 2020 a la edición británica de Cosmopolitan. Afirmaciones que surgieron a raíz de un kit de test de ADN que habría hecho su madre.

“La imitación es la mejor forma de adulación”, declaró a la misma revista, autodenominándose “la inventora de que te paguen por asistir a una fiesta”.

“Quiero que esos lugares cierren, quiero que esto se acabe y haré todo lo posible para lograrlo”, afirmó en “This is Paris” sobre los internados en los que se maltrata y abusa de los jóvenes. “Las sirenas no pierden el sueño por la opinión de los camarones” (Twitter, 2018).

“Cuando yo era un bebé, a mi abuela le dijeron que yo iba a ser una de las mujeres más famosas y fotografiadas del mundo”, comentó también en Cosmopolitan sobre las visitas de médiums a su familia.

Y parece que acertaron…