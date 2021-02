Héctor Acosta opta por terapia para dolores cervicales, espera no tener que ir al quirófano

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Héctor Acosta (El Torito) optará por terapia y antiinflamatorios para tratar dolencias cervicales y evitar entrar al quirófano, mientras espera las recomendaciones finales de sus médicos.

Luego de aproximadamente 10 días de soportar un dolor punzante en el hombro derecho, el senador por la provincia monseñor Nouel asegura que llegó a pensar que su dolencia se trataba de una mala postura, posiblemente como resultado de haber dormido encima del hombro.

Sin embargo, con el transcurrir de los días se fueron incrementando los dolores por lo que se vio obligado a realizarse una radiografía.

El procedimiento médico arrojó irregularidades, pero no lo suficientes para que un médico ortopeda pudiera explicar con detalles el origen de las dolencias, razón por la cual le fue indicada una resonancia magnética.

La resonancia reveló tres razones de sumo cuidado, un desgarro muscular, un quiste pequeño en el mismo hombro y además una leve inflación en el bíceps.

Ya con estos resultados "El Torito" visitó al médico especialista, quien evalúa si debe someterse a una intervención quirúrgica o por el contrario existe la posibilidad de curar las dolencias con un programa terapéutico, que ha sido la primera recomendación con la esperanza de que no haya necesidad de intervención.

Es la razón por la que podría iniciar una licencia médica, tanto en sus funciones de senador, así como en la parte artística, indicaron sus representantes en un comunicado enviado a Listín Diario.

"Me preocupa porque nunca me había pasado, no soy pitcher de jugar pelota, asumo que pudieran ser los huesos oxidados por la falta de uso, considerando que en ese lado es que utilizó el micrófono y hago mis ademanes en el escenario", comentó en tono jocoso el legislador.