Judith Rodríguez: “No quiero ser tendencia en redes, eso es pasajero, lo que perdura es la obra”

Ymmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo, RD

La tecnología y las redes socia­les dieron un vuelco al mun­do. De sus bon­dades la clase artística ha sabido cómo sacar provecho al nuevo método de trabajo que la ha expuesto, sobre­manera, ante el público.

También las redes socia­les y las plataformas digita­les dieron paso a una nueva casta del entretenimiento de la inmediatez, que com­pite, incluso fuera de su ha­bita natural, cuerpo a cuer­po con los facultados en sus áreas.

En estos dos puntos la ac­triz dominicana radicada en Estados Unidos, Judith Ro­dríguez, ha planteado su posición sobre la situación.

Muy clara cuando dice respetar a quienes han de­cidido seguirles el juego a las redes sociales, ya sea por la presión social, porque es una manera de monetizar su talento o porque sus ma­nejadores les obliga a subir­se a la ola de las redes socia­les.

Pierden la mística

La actriz cree que muchos artistas, del área del entre­tenimiento, que llevan un contenido día a día en sus plataformas, incluso hasta de su vida privada e íntima, están perdiendo la mística ante el público.

Rodríguez cree que es im­portante preservar la magia y su intimidad. “El mago no puede enseñar sus trucos tan fácilmente, los artistas que uno sigue y admira es­tán volcándose a eso, has­ta cierto punto de regalan­do su imagen y perdiendo el misticismo que se tenía an­tes y que es tan valioso pa­ra sus admiradores”, expu­so al conversar con LISTÍN DIARIO, luego de llamar la atención al respecto con la publicación de un tuit, en donde expone la situación.

“Extraño el misterio que tenía el artista antes de las redes sociales y el Internet. Ahora el artista necesita ex­ponerse más que nunca, ha­cer los bailecitos, los cha­llenges, y etc. Es chulo eso a veces sí, pero la verdad es que todas y todos termina­mos perdiendo autentici­dad...”, escribió.

La actriz que ha sobresa­lido en la escena por su ca­lidad como actriz. Su des­empeño le ha merecido reconocimiento aquí y en el extranjero.

Recordó que hacer arte es un proceso, es el resulta­do de un proceso, no es el resultado de la inmediatez, que es lo que vende las re­des y las tendencias.

“La tendencia es algo pa­sajero y por eso se llama tendencia, lo que perdu­ra es una obra que se cons­truye, que se forma, que se trabaja desde, primero, la intimidad para luego expo­nerse”, apuntó.

Cada vez quieren más

Judith observó que esto puede provocar que el pú­blico, luego no quiera pagar por el trabajo o el arte que pueda exponer ese artista, debido a que lo ha dado to­do en las redes sociales, in­dependientemente esté monetizando este medio, luego no sea rentable en un escenario.

Advirtió que el público que consume este tipo de intimidad de los artistas ca­da vez querrá más y cada día tendrá que mostrar o abrir más su vida para que sus seguidores la consu­man.

“Yo no me quiero dejar llevar de eso porque no fue para eso que estudié. No tengo tiempo para sentar­me a aprender un baile o challenge y subirlo a las re­des, cuando prefiero estar escribiendo una película o cuando estoy ensayando un persona­je.

Definir términos

La actriz entiende que hay que empezar a definir mejor los términos en cuan­to a qué es un artista, un ce­lebrity, un influencer o ins­tagramer.

La intérprete, que se en­cuentra en el país grabando la película “Rafaela”, dirigi­da por Tito Rodríguez, cree que un artista no es el resul­tado de la inmediatez de las redes sociales, “mis segui­dores van a mis redes socia­les porque le gusta y apre­cian mi trabajo como actriz, no porque puedo hacer un bailecito en Tik Tok, y no es que tenga nada en contra de eso, para mí es hermo­so la libertad que te dan las redes de expresar lo que tú quieras, el asunto es que el arte no se puede confundir con publicar tu vida íntima o hacer challenge”, expuso.

Rodríguez ha sido única en ganar por dos años con­secutivos el galardón a “Me­jor actriz de cine” en los Pre­mios Soberano de Acroarte, es una de las protagonistas del nuevo filme del director Ronni Castillo, “Libélula”, que inició rodaje esta mis­ma semana en los estudios Quitasueño.

ZOOM

Trabajo.

Considerada la actriz nacional de más partici­pación y relevancia en el cine dominicano, Judi­th Rodríguez es una in­térprete que se rige por el amor y la pasión para ejercer un oficio que lle­gó a su vida por pura ca­sualidad.

Películas

A sus 33 años, tiene un historial escénico en tí­tulos cinematográficos de buen prestigio local:

“Carpinteros”, “Cocote”, “Veneno”, “Constanza”, “Biodegradable”, entre otras.