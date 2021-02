La Real Musa, bajo investigación en asesinato de MC Yow, se declara inocente

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo. RD

"Yo voy para la cima si Dios quiere", dijo hace poco La Real Musa, enfrentada ahora a una investigación sobre el asesinato de su colega urbano "MC Yow" en San Francisco de Macorís, donde ambos impulsaban, por separado, sus intenciones de convertirse en populares.

La joven Natasha Suriel, real nombre de La Real Musa, se declaró este lunes inocente de su presunta implicación: "Si Dios quiere todo se va a resolver, gracias a que el teléfono de él está ahí, ahí están las personas intelectuales, los que organizaron eso, yo no tengo que ver nada con eso".

Dos jóvenes, acompañados de dos mujeres, ultimaron el domingo al exponente urbano francomacorisano Joel Durán “MC Yow”, lo que quedó grabado en un video.

En declaraciones a la prensa en San Francisco de Macorís, La Real Musa relató que "me monté simplemente en la guagua, me dijeron que vamos a hacer una diligencia, fue con mi consentimiento que me monté, pero a mí nadie me va a acusar de ese muerto porque él es mi amigo, y todo va a salir a la luz".

Luego agregó: "Las personas cuando me fueron a buscar a mí ya habían hablado con MC Yow y de un celular se hicieron pasar por una muchachita para ubicarlo a él y él simplemente, estúpidamente, como siempre era, agarró y se fue con ellos... Cuando yo hice así le dije (abriendo los brazos): MC Yow, ¿cuál es el problema que tú tienes con esa mujer? para que MC Yow se fuera y hasta a mí me iban a matar".

La Policía identificó a Kelvin Ramon Compres Taveras, alias "Burente", de 39 años de edad, conductor del vehículo; Alfredo Claces Flores, Barbara Reyes Taveras y otra persona conocida solo como "Ñoña" o "La Ingeniera", como los presuntos participantes.

+ ¿Quién es ella?

La rapera comenzaba a hacer un nombre en la música urbana. Hacía tres semanas que había lanzado su tema "Las fémina", en el que proclamaba que "nadie como yo", normal en la lírica de los raperos.

Antes había promovido "Americana" y "Mi chelito". También en Youtube se le ve en el video titulado "Piojo, piojo", junto a Tukití, la niña de 10 años que es apadrinada por el dembowsero El Alfa.

"Yo voy para la cima si Dios quiere, y si no voy amén, tengo dos hijos: venga a cantar, y ya", había comentado en una entrevista reciente en el portal al programa "De la Familia Musical Radio Show", del comunicador Engels Lizardo.

Aunque las controversias son habituales en el mundo de los raperos, ella todavía no registra ninguna de cierta importancia. Solo algunas de poca monta, incluyendo con una bailarina que le rechazó supuestamente 500 pesos para comprar picapollo a cambio de participar en un video.

También se confrontó con Felix Bills, a quien retó a un cara a cara tipo freestyle.

"No me quedo dá de nadie", dijo entonces la Real Muso, que nació en Santiago, pero se desarrolló en San Francisco de Macorís.

Según ella, ha hecho de todo por impulsar su carrera: "He empeñado tenis para grabar temas, he quedado debiéndole a productores...".

No ha tenido la suerte de probar la miel del éxito musical frente a un público masivo, pues la pandemia tiene a los artistas inactivos.

"Que esperen que yo llegue, vamos pa´ rriba, que esperen que yo cante la primera fiesta en una tarima porque hay muchos que me dicen que le dé algo y yo sin hacer una fiesta aun", había comentado.

Sin embargo, ese aspiracional anda en un limbo hasta que no se resuelva su presencia en el caso de MC Yow.