Luis Vargas recibe solidaridad de miles de sus seguidores y algunos colegas bachateros

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo, RD

La solidaridad se puso de manifiesto con el bachatero Luis Vargas, quien pasa por el momento más angustiante de su vida luego de uno de sus hijos fuera intervenido quirúrgicamente.

Miles de sus seguidores y varios colegas del género del amargue, entre ellos Elvis Martínez y El Chaval de la Bachata, expresaron su sentir en estos momentos de sufrimiento.

"Todo estará bien con tu hijo amigo, con Dios por delante", publicó Elvis Martinez sobre el post en el que Luis Vargas pidió una cadena de oraciones por la salud de su hijo, Luisito.

Mientras, El Chaval preguntó ¿qué le pasó a Luisito? y agregó "que Dios le dé pronta recuperación".

La bachatera Rosa Lee se sumó a las oraciones: "Que Dios lo cubra y le pase su mano sanadora".

Entre los más de 4,400 mensajes, de personas que se unieron al pedido de oraciones del "Rey Supremo" también figuran comunicadores como Ramón Pastrano: "Nos unimos a las oraciones por la salud de tu hijo, amén".

+ Situación

El hijo de Luis Vargas se encuentra hospitalizado en estado delicado tras una intervención quirúrqica, por lo que el veterano bachatero pidió una cadena de oraciones para su pronta recuperación.

"Pido una oración de todos mis amigos y mis supremistas, que son los más creyentes de Dios, ellos me acompañan siempre en todo lo bueno, pero también las cosas no están bien en este momento no me dejen pedir solo a Dios por salud de mi hijo Luisito, pido cadena de amor y oración para mi hijo Luisito, estamos contigo hijo, ánimo salta monte", escribió Luis Vargas en su Instagram.

La noche del sábado, contó, "inesperadamente mi hijo Luisito fue intervenido quirúrgicamente en un hospital de Connecticut, EE.UU.".

El bachatero no especificó las razones de la intervención médica.

En uno de sus dos mensajes agregó que "aquí estamos haciéndonos la prueba del covid para llegar a estar contigo hijo mío".

Desde hace una semana las autoridades estadounidenses piden una prueba negativa de coronavirus para ingresar a su territorio, por lo que el bachatero y su esposa están en esos trámites para viajar a Connecticut.