El versátil Justin Timberlake

EFE, Por Manuel Noriega

Reportaje

En la década de los noventa proliferaron diferentes “boy bands” que alcanzaron el éxito en la música pop. Cuando se disolvieron, solo algunos de sus integrantes sobrevivieron al paso del tiempo y continuaron con una carrera de éxito.

Uno de ellos es Justin Timberlake, quien cumple 40 años con diez premios Grammy en su haber, diferentes películas a sus espaldas y dos hijos.

“Tengo algunas imágenes borrosas de mi infancia”, dijo el cantante y actor a Hollywood Reporter en 2017, “pero realmente recuerdo haber sido famoso siempre”, sentenció.

Y es que la fama a Timberlake le llegó cuando todavía no podía conducir ni beber. Lo que sí recuerda, según contó al medio, es que aprendió a cantar en la iglesia baptista en la que su padre era director del coro. También que sus padres se divorciaron cuando estaba en la guardería. Timberlake nació en Memphis en 1981 y empezó a ser conocido como parte del reparto, junto a otros nombres como Christina Aguilera y Britney Spears, en el “The New Mickey Mouse Club”, al que se unió en 1993.

“Dábamos clases de actuación, clases de música, de baile. Estábamos aprendiendo cómo funcionan la cobertura, la edición y la cinematografía. Y a ponerte delante de una audiencia en directo, aprendiendo a involucrar al público para conseguir una risa”, dijo sobre aquella experiencia.

NSYNC

En 1996 Timberlake fue seleccionado para ser parte del grupo masculino NSYNC por el productor Lou Pearlman, quien estaba detrás de los Backstreet Boys, según The Hollywood Reporter. En 1998 lanzaron su primer disco, que se llamó como la formación. La banda seguía la estela de otras como Take That o la mencionada Backstreet Boys.

“Tenía unos 15 o 16 años. Acabábamos de dar un concierto en Alemania, en un festival en un campo enorme. Y luego estábamos en el bus de la gira, por una carretera sucia; miré por la ventana y vi a esas mujeres jóvenes e impresionables corriendo detrás”, dijo al medio. “Creo que todos podemos estar de acuerdo en que no tuve una infancia normal”, añadió. Timberlake era el líder vocalista de facto de la banda, junto a JC Chasez, y se ocupaba de una buena parte de la composición.

Por aquel entonces, el actor comenzó una relación sentimental con una de sus compañeras de Disney, que entonces ya era conocida como la princesa del pop, Britney Spears. Estuvieron juntos desde 1999 a 2002.

En ese mismo año, NSYNC anunció que se tomaban un descanso como banda. Timberlake estaba embarcado ya en una carrera en solitario, pero aseguró que no se trataba de una ruptura definitiva.

“No hay razón para que mi carrera en solitario y NSYNC no puedan coexistir en un mismo universo”, dijo al New York Post en noviembre.

“NSYNC no corre ningún peligro. El descanso en el que estamos fue un movimiento consciente. Todos queríamos hacerlo y estábamos listos para hacerlo”, añadió.

Aunque nunca se anunció su disolución oficial, la banda no volvió a reunirse. “Empezó como una divertida batalla de bolas de nieve que se estaba convirtiendo en una avalancha”, dijo a Hollywood Reporter. “Y sentí que había otra música que quería hacer y que necesitaba seguir a mi corazón”, añadió.

La carrera en solitario de Timberlake fue un éxito desde el principio. A su primer disco, “Justified”, le siguieron “FutureSex/LoveSounds”, en 2006; “The 20/20 Experience”, en 2013; y “Man on the Woods”, en 2018.

El cantante ha estado nominado en 39 ocasiones a los premios Grammy. La primera vez que fue candidato a hacerse con el gramófono dorado fue en 1999, cuando aún formaba parte de NSYNC, pero no se lo llevó hasta 2003, cuando ganó dos, uno por mejor álbum de pop y otro a la mejor interpretación vocal masculina por “Cry me a river”.

Aparte de en la música, Timberlake también se ha hecho un hueco en la interpretación. Comenzó a aparecer en películas en el año 2000 y en 2006 John Casavettes le dio un pequeño papel en “Alpha Dog”.

En 2010 interpretó al fundador de Napster, Sean Parker, en “The social network”, de David Fincher. Después llegaron otros títulos como “Friends with benefits”, en 2011; “In time”, ese mismo año o “Runner Runner”, en 2013. En 2017 interpretó a Mickey Rubin en la cinta “Wonder Wheel” de Woody Allen.

En cuanto a su vida personal, el exmiembro de NSYNC lleva casado con la también actriz Jessica Biel desde 2012, con quien empezó su relación en 2007. Tienen dos hijos en común, Silas Randall y Phineas.