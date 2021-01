Una gran historia de amor: Una revolución es el telón de fondo

Rienzi Pared Pérez

Santo Domingo, RD

Uno grande del cine fue David Lean. Escoger en­tre sus pelí­culas, cualquiera de ellas, es muy difícil. Todas pue­den ser representadas pa­ra cualquier evento, pero esta vez vamos a escoger una historia de amor que tiene como telón de fon­do una revolución: Doctor Zhivago.

Su guion parte de una adaptación de la novela de Boris Pasternak (1957) y que le valió el Premio Nobel de Literatura. La novela es fantástica, aunque posee una gran diversidad de per­sonajes que pudiera con­fundir; pero en la película se centra en la historia per­sonal del doctor Zhivago.

El argumento se enmar­ca en la búsqueda que rea­liza el general Yevgraf Zhi­vago (Alec Guinness) de la hija ilegítima de su medio hermano que era un médico y poeta Yuri Zhivago (Omar Shariff), y de su amante La­ra Antípova ( Julie Christie ). El general y hermano del doctor Zhivago cree que la joven Tonya Komarovska (Rita Tushingham) es real­mente su sobrina y le cuen­ta la historia de sus padres en ese mundo tumultuoso de su país desde el 1902- 1929; que incluye la Prime­ra Guerra Mundial, la Re­volución Rusa, la caída del régimen zarista de Nicolás II y el establecimiento de la Unión Soviética.

La historia de amor que nos cuenta la novela, pode­mos notar que va dirigida en dos perspectivas. Una la intimidad del mundo de La­ra, y otra, el deseo de liber­tad del doctor Zhivago. El director nos hace cómplices del relato. De esa forma so­mos espectadores de su pa­sión, de su poesía y vemos atónitos ese amor entre las grandes injusticias que la guerra presenta.

El filme posee una foto­grafía excelente y unos de­corados realizados casi en su totalidad en España. Los campos de Soria fueron los elegidos para la mayor par­te del rodaje porque eran los que más se parecían a las estepas siberianas.

En unos de los escritos del crítico Carlos Olalla y que retrata ese amor eterno entre Zhivago y su amante Lara Antípova, se explica en lo siguiente: “Doctor Zhiva­go nos habla de una histo­ria de amor inmortal, de un amor apasionado que nada sabe de límites ni fronteras, de ese amor que todos, aun­que sólo sea una vez, so­ñamos vivir. Es ese amor el que permite que Lara y Zhi­vago, dos seres perdidos en­tre un mundo que agoniza sientan los dolores de parto del nuevo mundo que ven­drá y que sobrevivan y sean capaces de levantarse una y otra vez, de sobreponerse a todas las dificultades, de superar todas las pruebas, porque ese amor, como to­do amor verdadero, da sen­tido a sus vidas. Cuando ya no queda nada a lo que afe­rrarse, cuando todo muere a su alrededor, cuando sólo hay dolor y destrucción, ca­da uno de ellos sabe que ya no puede creer en nada ni en nadie más que en el otro. Amar es lo único que siem­pre nos queda. Doctor Zhi­vago nos habla de un amor imposible, de un amor que el mundo, sus reglas y sus convenciones no pueden dejar existir, porque es un amor demasiado puro, de­masiado bello para vivir in­merso en la inmundicia y el egoísmo generalizado que le rodea. “

Las secuencias rodadas en el palacio de invierno en el que se refugian los aman­tes desafiando el nuevo po­der revolucionario, son de una belleza imposible de ol­vidar. Ahí el doctor Zhivago compone sus grandes poe­mas de amor a la vida y allí toma la decisión de quedar­se sin Lara. Es un hombre que sufre y que es testigo de la transformación que co­noce el fin de la era zarista, del surgimiento de un nue­vo orden social del cual lo ha visto todo.

David Lean también nos deja como legado una par­titura musical estupenda, una dirección de arte su­blime y un guion adaptado partiendo de esa gran no­vela del mismo nombre que ha marcado a una gran ge­neración, dada la historia de amor y su entorno.

CLAVES

Algunas curiosida­des de la película:

•Carlo Ponti (productor de la cinta) intentó impo­ner a su esposa, Sofia Lo­ren, para el papel de Lara (que finalmente recaería en Julie Christie). David Lean le dijo que si podía convencerle de que pare­ciera una virgen le daría el papel. Nunca más se ha­bló del asunto.

•La película obtuvo cin­co (5) premios Oscar y fue nominada en su tota­lidad para 10 categorías. Fue galardonada ade­más, con el Globo de Oro y otras distinciones más.

•Ha sido una de las cin­tas más populares du­rante muchos años, siendo una de las más taquilleras.