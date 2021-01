La vida que no se ve en las redes; Ygone Moura, influencer brasileña que falleció

Redacción Digital

A pesar de los ya 100 millones de casos positivos de coronavirus en el mundo, y los 2.16 millones de muertes, muchos catalogan la enfermedad como algo incierto, un virus para controlar a la gente, y algunos creen en teorías conspiracionistas.

Este fue el caso de Ygona Moura, una influencer brasileña transexual, quien falleció a causa de la COVID-19 y se popularizó en las redes sociales por su peculiar forma, sus ideologías y burlas en torno al virus.

Moura documentaba sus salidas en las redes sociales, quien recibía comentarios negativos, pero también positivos, cosa que le animaba a continuar con su forma de ser y pensar. Explicó en una ocasión que le era rentable económicamente este tipo de actividades, a las cuales asistía sin mascarilla y sin practicar el distanciamiento físico. Fue diagnosticada con COVID luego de asistir a una fiesta a principios de enero.

“Aglomerou com sucesso” (aglomerado con éxito), esta frase la utilizó en los pie de fotos y videos que publicaba en sus redes sociales, donde luego de viralizarse comenzó a ser convocada para asistir a eventos y realizar promociones de productos y marcas.

Ygona en diciembre de 2020 alcanzó los 100 mil seguidores, pero en su vida no siempre recibió el aplauso de su entorno, pues a través de una entrevista realizada por Discovery Channel dio a conocer su trágica historia.

Su vida

Tve famosos, un medio brasileño, publicó parte de su historia, donde contó a través de una entrevista realizada por Discovery Channel, su vida. Expuso que era transexual, y que se sentía que era homosexual desde los 16 años.

Según el medio, Ygona explicó que tuvo dificultades para encontrar trabajo, porque “era negro y gordo”, sumado a esto, constantes peleas con su madre, quien no le aceptaba.

"En casa mi madre dice que acepta mi opción sexual, pero incluso me ha negado un plato de comida solo porque estaba sin trabajo", dijo Ygona en la entrevista.

Expresó que a los 20 se convirtió en trans, y luego de esto comenzó a prostituirse. "Me compré mi primera peluca, me subí y nunca paré. Fue una forma de aprender y valorarme también, nunca creí que llamaría la atención de los hombres", dijo.

A raíz de la pandemia Ygona perdió un empleo formal que había comenzado tiempo antes de iniciada la pandemia, el cual le había permitido un nuevo vínculo con su familia quienes, según dijo, luego de ser despedida fue expulsada de la casa por su madre en noviembre de 2020, lo que le abrió al mundo de las redes sociales.

Ygona se popularizó en las redes, y luego de una publicación realizada por la cantante Lana del Rey, se organizó una especie de recaudación de fondos y a través de esto logró mudarse a una casa de acogida de mujeres transexuales, donde aún vivía al momento de enfermarse.

"Todos los mensajes que recibí me motivaron a seguir. Sentí que tengo un futuro con internet y eso me motivó mucho a no darme por vencido. Quiero ser un influencer", dijo, en una entrevista con National Geographic.

“Chicos, ¿qué noche fue esa? ¡Noche de aglomeración exitosa! Salí de la fiesta casi a las 8 de la mañana. ¡Realmente estaba lleno! Y recibí bien por eso. ¡Besos para malas lenguas!”, escribió en una de sus publicaciones.