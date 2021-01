El Boli sobre Alofoke y mudar “El Mañanero”: “Prefiero irme para YouTube a estar en una emisora contigo”

Floranyi Jáquez

Santo Domingo, RD

Bolívar Valera “El Boli” desmintió las declaraciones que hizo Santiago Matías a LISTÍN DIARIO sobre la intención de mudar “El Mañanero” a la emisora, de la cual Ozuna está en negociación para comprarla y “Alofoke” tendrá a su cargo toda la dirección y administración.

“El Boli me tiró para mudar El Mañanero y lo estamos sopesando”, afirmó el popular creador de contenidos. Sin embargo, Valera desmintió esta declaración diciendo: “Yo no te tiré para llevarme El Mañanero (...) Yo te llamé para felicitarte, para desearte éxitos porque a mí no me importa que tú brilles. Tu brillo no opaca el mío”,

En el referido programa, el comunicador y diputado explicó que al momento de Alofoke hacerle la proposición lo “mareó” para no decirle que no y evitar una guerra “porque el que te dice que no se convierte en tu enemigo”, dijo El Boli.

Asimismo, agregó que aunque él no le había dicho que no a Matías, sí se lo dijo a varias personas del equipo de Alofoke.

“Cuando me llamaste en conferencia con tu equipo, te dije yo tengo que pensarlo para no decirte que no”, manifestó Valera en su canal de YouTube.

El también productor expresó que desde que se reconcilió con el creador de contenidos ha dejado pasar muchas cosas. “He dejado pasar incluso que en tus redes acabes con mi proyecto, que es El Mañanero, porque no estoy en pelear contigo”.

Pero en estos momentos se refirió al tema porque entiende que Alofoke está atentando nuevamente con su programa.

EL Boli reveló que Matías le ha realizado ofertas a las personas de su equipo, los “acaba” en las redes sociales y por si fuera poco también les pide a los invitados que van a “Alofoke Radio” que no asistan a “El Mañanero”.

“Tú tienes una intención en destruir a El Mañanero”, aseveró Valera, aunque dice no sabe la razón porque él y su equipo lo que hacen es humor, algo totalmente diferente a lo que realiza Matías. “Tú eres el mejor. Déjanos trabajar”, pidió.

Valera agregó que esto puede ser motivo para que se fracture su amistad (algo que él piensa que nunca existió por parte de Santiago).

Por último, el diputado por Santo Domingo Este afirmó que no tiene la intención de irse a trabajar con el creador de contenidos: “Yo prefiero irme para YouTube que estar en una emisora contigo, Alofoke. Yo prefiero dejar la radio, pero yo no hago radio contigo”.

Aparte de El Mañanero, Alofoke mencionó a Jochy Santos, quien tiene su programa “El mismo golpe”, en Zol FM.

Sobre la emisora

Las negociaciones de la venta de Sonido Suave van muy avanzadas y envuelven unos 3 millones de dólares.

A la inversión se sumarán el equipamiento de un edificio de oficinas que funcionará como cabina de radio, estudio de televisión y productora de audiovisuales, que estará ubicada en la avenida Winston Churchill de la capital dominicana.

“Vamos ya en un 25% de la obra y pedí un préstamo al Reservas, estoy esperando a ver si sale rápido...”, expresó Matías.

La nueva emisora lleva­rá por nombre Alofoke FM y, según Matías, su programación musical se concentrará en música urbana, pero también incluirá merengues y bachatas.

“El concepto de la emi­sora es urbana tropical porque queremos darle flow al merengue con el público joven que lo va a seguir y queremos darle bachata también”, afirmó Matías.