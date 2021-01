¡En la dulce espera! Zeny Leyva se convertirá en madre por segunda vez

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

“Mami y papi no tuvieron distanciamiento social. Baby #2 Coming Soon (Segundo bebé viene pronto)”, con este mensaje la comunicadora Zeny Leyva anunció que está embarazada por segunda vez.

Leyva, quien tiene tres meses de gestación, compartió una fotografía en las redes sociales junto a su esposo y su primogénita, Amira.

“Mientras estuve embarazada de Amira yo no tenía idea de lo que me esperaba. Ahora que lo sé, admito que estoy ATERRADA de volver a las malas noches, los cólicos, la lactancia, etc etc etc, pero FELIIIIZZZ de que se nos multiplique el amor y que Amira tenga un/una hermanit@”, dijo la presentadora en Instagram.

Añadió que el año pasado junto a su esposo decidieron tener otro hijo y así Dios se lo concedió.

La actriz es recordada por la peculiar forma de traer al mundo a su primera hija.

“Sí, di a luz en #Lamorena (mi vehículo) camino a la clínica. Totalmente atípico en primerizas, mi parto se dio súper rápido, tanto, que no me dio tiempo de llegar a la clínica y Amira nació bajando el elevado de la Kennedy con Lincoln”, contó la comunicadora en ese momento.

Reveló que por la situación, ella dio a luz “sin anestesia, sin asistencia más que la de mi doctor al teléfono y mi esposo manejando tanto el vehículo, como la ansiedad de los tapones mezclados con mis gritos de parto”.