Vicente Fernández responde a la polémica del video con seguidora: “Le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con intención”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo, RD

Luego de la controversia que causaron las imágenes donde se le ve a Vicente Fernández tocándole el pecho a una mujer, el cantante mexicano salió a dar la cara y pronunciarse sobre lo ocurrido.

En una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda el patriarca de los Fernández ofreció una disculpa y dijo que le extrañó que la grabación saliera a la luz ahora, tres años después que ocurriera.

"Yo vi la foto y efectivamente yo puse mi mano primero en el estómago y dije: 'Se va a sentir ofendida', y subí mi mano, y cuando la subo toman la foto", explicó Vicente sobre el momento en que lo captaron tocando a la joven.

El cantante comentó que la polémica, lejos de enojarlo, lo lastimó, pero con la humildad de los grandes, ofreció una disculpa.

"Le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con intención; si lo hubiera hecho con la intención, no lo hago allí, la hubiera llevado a las caballerizas", se disculpó Fernández con la afectada.

Explicó que cuando los fans entraban a su rancho se tomaba fotos con todos los visitantes y después les cantaba en un show privado donde “la gente se volvía loca. Ni dejé al público, ni el público me dejó a mí”.

Cuando Mara Patricia le recordó que hubo otras dos mujeres denunciantes, y le preguntó a qué le atribuye que hayan tardado tanto tiempo en alzar la voz, y si se trataría de alguna estrategia para sacar provecho, don Vicente dijo:

“Yo doy la disculpa, pero de que me demanden, yo meto también abogados. La disculpa ya la di. Para las otras dos ni sé cómo eran, desde ese día que salió eso no he vuelto a ver la televisión más que películas”.

Respecto al tiempo que pasó desde que se tomó la foto hasta estos días en que se volvió viral, Chente señaló que le "extraña mucho" y lo "lastima, no me molesta, porque yo nunca di lugar a chismes; no fui un santo, y todos lo saben, pero nunca me vieron". "Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que a la fuerza le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente. No he visto a las otras dos (mujeres que también lo acusan). También ellas me agarraban, me abrazaban y me llegaron a decir: 'Una foto con beso', y yo me dejaba, pero con la boca cerrada", dijo Vicente.