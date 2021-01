Agrupación Acordes para Cristo lanza su primer sencillo dedicado a la Virgen María

Redacción digital

“Bella María” es el primer sencillo con la que la agrupación debuta en el mercado musical. Este tema forma parte de su primera producción discográfica (“Bella María”), la cual contiene 10 temas interpretados en balada pop, merengue, bachata, salsa y ballenato.

“Con mucho entusiasmo compartimos nuestro primer sencillo dedicado a nuestra madre celestial, tema con el que le damos gracias por ser nuestra madre intercesora”, manifestó José López, fundador de la agrupación.

“Trabajar en nuestro primer proyecto musical es algo que nos llena de mucha satisfacción y gratitud. En esta oportunidad contamos con la colaboración de destacados músicos y arreglistas dominicanos como Darys Contreras, Isaias Lecrerc, Ramon Rosario, Faulin Méndez y Saul Lugo”, agregó Rafael Alcántara.

Acordes para Cristo es un ministerio que nace en el año 2012 en la parroquia “Santo Nombre de Jesús” de New Jersey. En ese año José López, ex bajista de Cuco Valoy, Jhony Ventura, Orquesta Joven, La banda Loca, entre otras; y Rafael Alcántara, ex vocalista de Aramis Camilo, Kinito Méndez y Grupo Caribe, reciben el llamado del Señor para poner en práctica los dones recibidos en un ministerio que evangelizara a través de la música y tocara los corazones de todas las personas que buscan la luz de Jesús en sus vidas.

Posteriormente se une a la agrupación Odelki López, Aura Roquilda Leonardo, Dalila Alcántara, Rosbeli Acevedo y Millie Martell.

“Bella María” ya está disponible en todas las plataformas digitales y estaciones de radio cristiana a nivel nacional.