Muere David Richardson, productor de "Los Simpson"

Santo Domingo, RD

Este lunes falleció a los 65 años de edad, David Richardson, escritor y productor de la serie de televisión “Los Simpson”.

La causa de muerte del creativo, de acuerdo con el medio estadounidense Deadline, fue una insuficiencia cardíaca.

El productor había luchado décadas contra el cáncer, informó el medio.

El productor comenzó su carrera en 1985 como escritor en la serie Grand de Michael Leeson / Carsey-Werner para NBC; también trabajó en comedias como Empty Nest, Malcolm in the Middle, 8 Simple Rules, Phenom, Ed y What About Joan, Two and a Half Men, entre otras, apunta Deadline.